Merz kutsub üles looma ühist Euroopa börsi

Euroopal on vaja ülejäänud maailmaga konkureerimiseks ühist aktsiaturgu, ütles neljapäeval Saksamaa kantsler Friedrich Merz. Ta hoiatas, et kaalul on Euroopa tulevane heaolu.

"Meil on vaja Euroopa börsi, et edukad ettevõtted – näiteks Saksamaalt pärit BioNTech – ei peaks noteerima end New Yorgis," ütles Merz,

Euroopa firmad on viimastel aastatel otsustanud tihtilugu minna börsile kodumaa asemel New Yorgis, kuivõrd Ühendriikide aktsiaturud on palju suuremad.

Selliste firmade seas on ka Merzi nimetatud BioNTech, mis töötas koos USA ravimihiiu Pfizeriga välja esimese lääneriikides heakskiidetud koroonaviiruse vaktsiini.

Euroopa Liidu poliitikud ja Euroopa Keskpank (ECB) on juba pikalt edendanud ideed kapitaliturgude liidust, millega ühtlustataks regulatsioonid kogu blokis ja lihtsustataks piiriülest investeerimist.

"Meie firmadel on vaja piisavalt suurt ja sügavat kapitaliturgu, et nad saaksid end paremini ja kiiremini rahastada," ütles Merz.

"Tulevad nädalad, kuud ja mõned aastad otsustavad, kas Euroopa jääb iseseisvaks majandusjõuks, või saab meist Ameerika või Aasia suurte majanduskeskuste mängukann," hoiatas Merz.