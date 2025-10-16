X!

Mitmed Tallinna linnapeakandidaadid välistavad koostöö EKRE ja Keskerakonnaga

Valimiste lõpusirgel peetud valimisdebati järel välistasid mitmed Tallinna linnapeakandidaadid pealinna juhtimisel koostöö Keskerakonna ja EKRE-ga. Nende erakondade juhid aga suhtuvad koostöösse avatumalt. Arvamusküsitlused näitavad Tallinnas ülekaalukat võitu Keskerakonnale.

Tallinna linnapeakandidaadid pidasid Vikerraadios tulise debati enne pühapäeval toimuvaid kohalikke valimisi. Võimalike koalitsioonipartnerite kohta jäävad poliitikud napisõnaliseks, aga mitmed linnapeakandidaadid sooviksid välistada pealinnas Keskerakonna koalitsiooni.

"Kuna valimiste põhiküsimus on see, et kas Tallinn läheb meie juhtimisel edasi või Keskerakonna ja EKRE koalitsioonis tagasi, siis loomulikult ei ole võimalik ka see variant, et sotsiaaldemokraadid toetaksid Kõlvarti naasmist linnapea kohale," lausus SDE linnapeakandidaat ja praegune linnapea Jevgeni Ossinovski.

"Eesti 200 on algusest peale sõnastanud oma põhiväärtuseks korruptsioonivaba ja läbipaistvat linnajuhtimist. Eks korruptsiooniteema on väga konkreetselt seotud ühe erakonnaga, mis on Keskerakond," ütles Eesti 200 linnapeakandidaat Aleksei Jašin.

"Minu kogemus ütleb seda, et väga raske on teha koostööd, kui vaated asjadele on kardinaalselt teistsugused ja praegu tundub küll nii, et EKRE-ga meil ei ole ühisosa peaaegu olemas ja Keskerakonnaga on ka seda väga-väga napilt," sõnas Reformierakonna linnapeakandidaat Maris Lauri.

Parempoolsed on kogu aeg rõhutanud, et ei välista kedagi, kuid Lavly Perling annab siiski selge signaali, millist linnavalitsust ei soovi.

"Kõigile meeldib rääkida korruptsioonist. Mina ütlen ikka, et korruptsiooni panevad toime inimesed ja paljud, kes on olnud tol ajal Keskerakonnas, kui kuritegusid toime pandi, on täna liikunud sotsidesse või Isamaasse. Ehk küsimus on ikkagi selles, et Eesti demokraatiasse ei sobi ainuvõim - olgu see Keskerakond või keegi teine," lausus Parempoolsete linnapeakandidaat Lavly Perling.

"Skeptiline olen ma Keskerakonna vaates ja ka nende ainuvõimu minevikus vaadates. Kindlasti ka Reformierakond on end demonstreerinud käpardliku poliitilise jõuna nii linna kui riigi tasemel," sõnas Isamaa linnapeakandidaat Urmas Reinsalu.

Keskerakonda ja EKRE-t selline vastandus üllatama ei pane.

"Praegu on ainult kaks valikut: kas tuleb suur koalitsioon, mida juhib Sotsiaaldemokraatlik erakond või tuleb koalitsioon, kus üheks partneriks on Keskerakond. Ma arvan, et praegu ei ole õige kedagi välistada, sest see ei ole demokraatlik signaal. Tõenäoliselt üks või teine erakond ei soovi meiega koostööd teha ja sellised signaalid on juba praegu antud, aga me eelkõige kuulame ära, mida ütleb valija," lausus Keskerakonna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart.

"Ma arvan, et põhjamaine ja aus joon on, et valimiste võitja kaalub ja teeb kutsed, kellega ta soovib koalitsiooni moodustama hakata. Me oletame, et see on Keskerakond. Kas Keskerakond kutsub meid või kutsub kedagi teist, seda peab Keskerakond ise ütlema. Mingisuguseid eelkokkuleppeid meil ei ole tehtud, see on kindel. Kui kutse tuleb, siis me loomulikult kaalume seda," sõnas EKRE linnapeakandidaat Martin Helme.

Valimisdebatilt lahkusid Mihhail Kõlvart ja Martin Helme koos asju arutades.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

