Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis

Trump teatas, et kõne oli produktiivne ning järgmisel nädalal kohtuvad mõlema riigi kõrgetasemelised esindajad.

"Seejärel kohtume president Putiniga kokkulepitud kohas Budapestis Ungaris, et näha, kas suudame sellele Venemaa ja Ukraina vahelisele sõjale lõpu teha," teatas Trump. Ta ei täpsustanud, millal kohtumine toimub.

Reedel kohtub Ukraina president Volodõmõr Zelenski Valges Majas Trumpiga. Trump teatas, et kavatseb Zelenskiga arutada oma viimast vestlust Putiniga.

Trump kohtus Putiniga viimati augustis Alaskal. Mõlemad juhid kiitsid siis kohtumist, kuid mingit kokkulepet toona ei sündinud.