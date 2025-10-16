Reedel on ilm jahe ja vähese vihmaga

Reedel eemaldub madalrõhulohk ühes vihmapilvedega Eesti kohalt kagusse. Õhumass asendub seejärel jahedamaga. Kui mandril tuleb päev selgem ja sajuta, siis saartele jõuab loodevoolus pilvi ja üksikuid vihmahooge. Läti ja Leedu rannikul areneb aga uus väike pööris, mis Baltimaade lõunaosas vihmasadusid tingib. Samal ajal laieneb Skandinaaviasse kõrgrõhuhari, mis ülehomme ka üle Läänemere sirutub.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab kergelt vihma ning mõnel pool on udu. Tuul puhub valdavalt läänekaarest kiirusega 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3, rannikul kuni 8 kraadi.

Reede hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning saartel ja looderannikul sajab kohati vihma. Paiguti on udu. Sisemaal puhub läänekaare tuul 2-6, rannikul loodetuul 3-8, iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4, rannikul kuni 8 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s ning sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Laupäev tuleb meil valdavalt selge taevaga, olulise sajuta ning vaid ennelõunal võib paiguti udu olla.

Pühapäeval on pilvisus küll vahelduv, kuid ilm püsib olulise sajuta. Sooja on nädalavahetusel keskmiselt 7 kraadi.

Ja kui esmaspäeval on pilvi enam ning rannikul rabistab paiguti vihma, siis teisipäev tuleb taas selgema taevaga ning olulise sajuta. Sooja on nädala alguses keskmiselt 9 ning teisipäeval 8 kraadi.