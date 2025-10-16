X!

Reedel on ilm jahe ja vähese vihmaga

ilm
sügis
sügis Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Reedel eemaldub madalrõhulohk ühes vihmapilvedega Eesti kohalt kagusse. Õhumass asendub seejärel jahedamaga. Kui mandril tuleb päev selgem ja sajuta, siis saartele jõuab loodevoolus pilvi ja üksikuid vihmahooge. Läti ja Leedu rannikul areneb aga uus väike pööris, mis Baltimaade lõunaosas vihmasadusid tingib. Samal ajal laieneb Skandinaaviasse kõrgrõhuhari, mis ülehomme ka üle Läänemere sirutub.

Eelolev öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab kergelt vihma ning mõnel pool on udu. Tuul puhub valdavalt läänekaarest kiirusega 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3, rannikul kuni 8 kraadi.

Reede hommikul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning saartel ja looderannikul sajab kohati vihma. Paiguti on udu. Sisemaal puhub läänekaare tuul 2-6, rannikul loodetuul 3-8, iiliti 11 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni 4, rannikul kuni 8 kraadi.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning saartel ja läänerannikul sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s ning sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Laupäev tuleb meil valdavalt selge taevaga, olulise sajuta ning vaid ennelõunal võib paiguti udu olla.

Pühapäeval on pilvisus küll vahelduv, kuid ilm püsib olulise sajuta. Sooja on nädalavahetusel keskmiselt 7 kraadi.

Ja kui esmaspäeval on pilvi enam ning rannikul rabistab paiguti vihma, siis teisipäev tuleb taas selgema taevaga ning olulise sajuta. Sooja on nädala alguses keskmiselt 9 ning teisipäeval 8 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:36

Galerii: Tartu arheoloogiliste kaevamiste käigus leiti kahe kiriku varemed

21:32

Reedel on ilm jahe ja vähese vihmaga

21:31

Saatse saapa kandis elavad inimesed ootavad uut ja turvalisemat teed

21:18

Eestis on viimase üheksa kuuga tabatud üle poolesaja netipedofiili

21:17

Norman Aas: Eesti peaks Estlink 2 lõhkumise kriminaalasja Soomelt üle võtma

21:14

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

21:13

Euroopa liit ei kavatse droonikaitse algatuse jaoks raha jagada

21:09

Mitmed Tallinna linnapeakandidaadid välistavad koostöö EKRE ja Keskerakonnaga

20:57

Meedia: Ukraina droonid tabasid suurt Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

20:54

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:57

Meedia: Ukraina droonid tabasid suurt Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

13:29

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

08:34

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

04:55

Ehituskaupade poode lisandub vaatamata niigi tihedale konkurentsile veelgi

15.10

Sõja 1330. päev: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

13:46

Amazon avas Eestis oma kontori

06:45

Vene politsei vahistas Peterburis rahva ees võimuvastase laulu esitaja

12:53

Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

10:27

Süüria president lubas Putinile Vene baasid alles jätta

12:57

Stoicescu: piirilepingule preambuli lisamine ei olnud tark tegu

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:54

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku

20:21

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

19:43

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

19:41

Toyotad näitasid Kesk-Euroopas esimesel kahel katsel võimu, Tänak seitsmes Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

18:58

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

18:51

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

17:20

Otseülekanne homme: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

loe: eeter

15:56

Alonette: publiku siiras tagasiside liigutab mind väga

14:31

ERR-i kanalid vahendavad valimiste tulemusi mahuka eriprogrammiga

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.10.2025 18:00:00)

18:40

Euroopa Liit droonitõrje jaoks uut raha ei jaga

18:00

Eksperdid: Tallinna liikluse maa alla viimine ummikute probleemi ei lahenda

17:55

Soome ettevõte Redstone Aero on huvitatud Pärnu lennujaama opereerimisest

15:30

MTA: Eesti-Vene piiripunktide sulgemine muudaks kaupade liikumisteid

15:20

Raadiouudised (16.10.2025 15:00:00)

12:35

Arendaja tahab tavatult suure kahepereelamu muuta büroohooneks

12:20

Raadiouudised (16.10.2025 12:00:00)

09:50

Trump survestab Hiinat ja Indiat lõpetama naftaostud Venemaalt

09:50

Neljarajaline maantee Jõhvi ja Narva vahele võib valmida alles kümne aasta pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo