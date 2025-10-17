X!

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused

Välismaa
Okupeeritud Donetskis tabasid droonid moonaladu
Okupeeritud Donetskis tabasid droonid moonaladu Autor/allikas: Kuvatõmmis/X/Exilenova_plus
Välismaa

Okupeeritud Donetskis ja Venemaal Sotši linnas kõlasid droonirünnakute ajal plahvatused. Venemaa viib erivägesid Krimmist üle Mariupolisse. Ukraina kehtestas Vene rünnaku järel elektrikatkestusi terves riigis.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 17. oktoobril kell 5.30:

- Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused;

- Venemaa viib erivägesid Krimmist üle Mariupolisse;

- Ukraina kehtestas Vene rünnaku järel elektrikatkestusi terves riigis;

- Ukraina ja Poola sõlmisid kaitsetööstuse koostöö kavatsuste protokolli.

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused

Okupeeritud Donetskis ja Venemaal Sotši linnas kõlasid arvatavate droonirünnakute ajal plahvatused, kirjutab The Kyiv Independent.

"Sotšis töötab õhutõrjesüsteem. Me tõrjume mehitamata õhusõidukite (UAV) rünnakut," ütles Sotši linnapea Andrei Prošunin.

Donetskis tabas droonirünnak Vene laskemoonaladu, mille järel teatati tulekahjudest ja plahvatustest okupeeritud linnas.

Ukraina võimud pole rünnakuid kommenteerinud.

Sotši asub Venemaa Musta mere rannikul, umbes 310 kilomeetri kaugusel Ukrainast ja ligikaudu 538 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevast Orikhivist Zaporižžja oblastis.

Ukraina armee ründab regulaarselt sõjalist taristut nii okupeeritud aladel kui ka sügaval Venemaa territooriumil, et vähendada Moskva sõjalist võimekust.

Venemaa viib erivägesid Krimmist üle Mariupolisse

Venemaa poolt okupeeritud Mariupoli linnast on tulnud teateid annekteeritud Krimmis baseerunud Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) erivägede ja merejalaväe eliitüksuste sinna ümberpaigutamisest.

Informatsiooni- ja analüüsiorganisatsiooni Okupatsiooni Uurimise Keskuse juht Petro Andrjuštšenko teatas sellest sotsiaalmeediapostituses, mida vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Me jälgime FSB erivägede ja merejalaväe eliitüksuste paigutamist Mariupolisse. See on teine selline liikumine sel sügisel. Esimene oli septembris. Tol ajal võeti merejalavägi rünnaku sihtmärgiks Urzufi külas asuvas sõjaväebaasis, mis asus endises Kvanti pansionaadis," täpsustas Andrjuštšenko.

Keskusejuhi andmetel on uus partii nüüd paigutatud Illitši terasetehase territooriumile.

"Nad saabusid otse Krimmist. Nende käitumise järgi otsustades on nad siin täienduseks. Nad on varsti rindel," lisas Andrjuštšenko.

Ukraina kehtestas Vene rünnaku järel elektrikatkestusi terves riigis

Ukraina kehtestas neljapäeval teist päeva järjest üle riigi elektrikatkestusi, teatas võrguoperaator.

"Energiasüsteemis valitseva keerulise olukorra tõttu kehtestatakse erakorralisi elektrikatkestusi kõigis Ukraina piirkondades," teatas Ukrenerho avalduses.

Vene vägi andis neljapäeva varahommikul löögi järjekordsele gaasitootmisüksusele Ida-Ukrainas, sundides selle tegevust peatama osana ulatuslikest rünnakutest, mille eesmärk on suurendada survet energiavõrgule.

Alates 2022. aasta sissetungist Ukrainasse on Moskva igal talvel rünnanud Ukraina energiataristut, sundides Kiievit kehtestama erakorralisi elektrikatkestusi ja importima energiat välismaalt.

Talve lähenedes on Venemaa intensiivistanud rünnakuid Ukraina energia- ja raudteevõrkude vastu, tekitades kartusi, et miljonid inimesed võivad pakasega elektrita jääda.

Juba teisipäeval kehtestati katkestused kaheksas Ukraina piirkonnas, lisaks mitmetele eelmisel nädalal üle riigi kehtestatud piirangutele.

"Erakorralised remonttööd käivad kõikides pommitamistest mõjutatud piirkondades," teatas Ukrenergo ja kutsus inimesi üles kasutama elektrit säästlikult.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on süüdistanud Moskvat katses rünnakutega kaost külvata, mis on kahjustanud ka gaasisektorit.

Ukraina ja Poola sõlmisid kaitsetööstuse koostöö kavatsuste protokolli

Kiiev ja Varssavi allkirjastasid kavatsuste protokolli, et tõhustada oma kaitsetööstuste vahelist koostööd, teatas neljapäeval Poola asepeaminister ja kaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister rääkis teemal sotsiaalmeediapostituses, mida vahendas uudistekanal Ukrinform. 

"Alates Venemaa agressiooni esimestest päevadest Ukraina vastu oleme toetanud oma naabreid. Poola oli esimene, kes Ukraina kodanikke vastu võttis ja neile peavarju pakkus. Täna astusime järgmise sammu meie koostöös. Allkirjastasin Ukraina kaitseministri Denõss Šmõhaliga kavatsuste protokolli meie kaitsetööstuste koostöö kohta. Peame kasutama oma ettevõtete potentsiaali, et luua tugev alus meie ühisele julgeolekule," rääkis Kosiniak-Kamysz.

Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal kinnitas, et Ukraina ja Poola leppisid muu hulgas kokku mehitamata õhusõidukitele keskenduva ühise töörühma loomises.

Kuigi Varssavi ei ole veel ühinenud Ukraina esmavajaduste programmiga PURL relvade ühiseks hankimiseks Ukrainale, siis ei riik välistanud seda tulevikus.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

