X!

Riigikohus: karistuse määramisel saab arvestada ka hilisemaid rikkumisi

Eesti
Riigikohus
Riigikohus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikohus selgitas reedel avaldatud otsuses, et süüdlasele karistuse määramisel on võimalik arvesse võtta ka tema hiljem toime pandud rikkumisi.

Kohtus oli arutusel kiiruseületamine, mille Helger Hallik pani toime 27. oktoobril 2024 Muhu saarel. Politsei mõõtis Halliku juhitud sõiduauto kiiruseks vähemalt 142 kilomeetrit tunnis, kuigi suurim lubatud kiirus oli asulavälisel teel 90 kilomeetrit tunnis.

Politsei karistas Hallikut 22. novembril juhtimisõiguse äravõtmisega viieks kuuks. Muu hulgas võttis politsei karistuse määramisel arvesse, et ta oli viis päeva varem ehk 17. novembril taas kiirust ületanud ja saanud selle eest kiirmenetluses 200 eurot trahvi. Samuti oli Hallikut kiiruse ületamise eest trahvitud 1. septembril.

Tartu maakohus tühistas Hallikult juhtimisõiguse äravõtmise ja karistas teda selle asemel 400 euro suuruse trahviga. Maakohus leidis, et karistuse määramisel ei tohtinud arvesse võtta 17. novembri kiiruseületamist, kuna see toimus hiljem ja kaht rikkumist ei menetletud koos.

Riigikohtu kriminaalkolleegium tühistas täna maakohtu otsuse ja jõustas politsei määratud karistuse.

Kolleegium leidis, et kuigi teo kvalifikatsiooni ja süü suuruse hindamisel ei tohi hilisemat rikkumist arvestada, võib seda teha sobiva karistuse valikul süüdlase suunamiseks õiguskuulekale käitumisele. Samas saab hilisemat tegu arvesse võtta ainult siis, kui selle eest määratud karistus on otsuse tegemise ajaks jõustunud.

Riigikohus märkis, et sarnaselt varasematele kehtivatele ja kustunud karistustele annavad ka inimese hilisemad teod teavet tema käitumismustri ja hoiakute kohta. Kui inimene jätkab menetluse ajal sama laadi õigusrikkumisi, võib see viidata vajadusele valida teist liiki karistus, mis on eeldatavasti mõjusam.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:52

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

09:50

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

09:40

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:35

Sillamäe ootab punamonumendi eemaldamiseks seadusemuudatust

09:32

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlased mõtlevad liiga palju kehakaalule?

09:32

Urmo Saareoja: nõudke kandidaatidelt kultuuri

09:29

Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

09:25

Raadiouudised (17.10.2025 09:00:00)

09:15

Lugeja küsib: miks kass eelistab veekausile kondensvett ja dušiseina?

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.10

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

16.10

Sõja 1331. päev: meedia teatel tabasid Ukraina droonid Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

16.10

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

16.10

Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

16.10

Amazon avas Eestis oma kontori

16.10

Stoicescu: piirilepingule preambuli lisamine ei olnud tark tegu

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

09:00

RALLIBLOGI | Tänak jätkab Evansi ajatrahvi järel kuuendana Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

09:52

Külma närviga Caufield röövis Predatorsilt võidu

09:32

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas sportlased mõtlevad liiga palju kehakaalule?

09:05

Ebras finišeeris finaaletapil 12. positsioonil

09:00

RALLIBLOGI | Tänak jätkab Evansi ajatrahvi järel kuuendana Uuendatud

loe: kultuur

09:32

Urmo Saareoja: nõudke kandidaatidelt kultuuri

09:29

Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

09:10

Kultuuri kodu | Kultuurkapital on kakuke, millest kõik tahavad tükki

08:52

EKA kangatrüki stuudio meister: tudeng peab saama julguse kogu protsessi ise teha

loe: eeter

08:51

Galerii: tõsielusaate "Tippvormi(s)" esitlusel tõdeti, et kehv vorm on julgeolekuoht

16.10

Alonette: publiku siiras tagasiside liigutab mind väga

16.10

ERR-i kanalid vahendavad valimiste tulemusi mahuka eriprogrammiga

16.10

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

Raadiouudised

16.10

Päevakaja (16.10.2025 18:00:00)

16.10

Euroopa Liit droonitõrje jaoks uut raha ei jaga

16.10

Eksperdid: Tallinna liikluse maa alla viimine ummikute probleemi ei lahenda

16.10

Soome ettevõte Redstone Aero on huvitatud Pärnu lennujaama opereerimisest

16.10

MTA: Eesti-Vene piiripunktide sulgemine muudaks kaupade liikumisteid

16.10

Raadiouudised (16.10.2025 15:00:00)

16.10

Arendaja tahab tavatult suure kahepereelamu muuta büroohooneks

16.10

Raadiouudised (16.10.2025 12:00:00)

16.10

Trump survestab Hiinat ja Indiat lõpetama naftaostud Venemaalt

16.10

Neljarajaline maantee Jõhvi ja Narva vahele võib valmida alles kümne aasta pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo