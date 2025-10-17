Kaju: Venemaa teeb pingutusi sõja jätkamiseks

Venemaal on rindel inimressursiga keeruline, kuid riik teeb endiselt jõupingutusi, et sõda jätkata, rääkis kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

Kaju rääkis, et Venemaa on viimasel nädalal tõstnud operatsioonide tempot, mille tõttu on ka nende inimkaotused suurenenud. Ööpäevas ulatub rünnakute arv keskmiselt kahesaja rünnakuni. Samas on see endaga kaasa toonud ka Vene Föderatsiooni kaotuste suurenemise, mis on ööpäevas üle tuhande.

Lahingute kese on endiselt Donetskis, kus Venemaa on hakanud kasutama soomusüksusi, kuid Ukraina on nende rünnakud efektiivselt tagasi löönud, märkis Kalju. Nende rünnakute eesmärgiks on olnud Dobropillja eendi laiendamine.

Vene väed on saavutanud mõningast edu ka Zaporižžja oblastis Pokrovski suunal, kus Vene relvajõudude tegevus ohustab Zaporižžjast ida suunas minevaid varustusteid. "Kui Venemaa Zaporižžja oblastis jätkuvalt edu saavutab, siis see võib kaasa tuua lahingute keskme nihkumise pigem lääne suunale," lisas Kaju.

On ka teated Venemaal väljatöötamisel olevast seaduseelnõust, mis lubab reservväelaste kaasamist sõjategevusse välisriigi territooriumil ilma ametlikult sõda või mobilisatsiooni välja kuulutamata.

"Ehk läbi reservvõppe kogunemiste on võimalik neid reservväelasi kaasata ka lahingutegevusse Ukrainas. See puudutab ennekõike neid reservväelasi, kes on sõlminud kaitseministeeriumiga niinimetatud valmiduslepingu," ütles Kaju.

"Need reservväelased, kes selle kutse saavad ja seda eiravad ning neid saadakse pärast seda kätte – üsna kindlasti suunatakse nad karistusüksustesse, mis võitlevad kõige raskemates rindelõikudes. Läbi sellise hirmufaktori on desertöörlusega seotud numbrid üsna madalad," lisas ta.

Venemaa muutis ka ajateenistusse kutsumise korda – nüüdsest saab ajateenistusse kutsuda aastaringselt. "Selle eesmärk on tagada ühelt poolt ajateenijate kaudu tühjaks jäänud sõjaliste ametikohtade komplekteerimine, aga teiselt poolt laiendada ka värbamisbaasi," selgitas Kaju.

Ta tõi välja, et Venemaal on kohalikel tasanditel hakatud sõduritele lepingute sõlmimise eest vähem maksma. "Kui mõnel juhul maksti varasemalt kolm miljonit rubla lepingu sõlmimise eest, siis nüüd on see langenud mõnesaja tuhande rublani," lisas ta.

Samuti on oluliselt langenud vabatahtlike sõdurite kvaliteet – kolmandik lepingu sõlminutest on üle 45 aasta vanused ja kehva tervisega.

Kaju rõhutas, et lahinguaktiivsuse tõus, seadusmuudatused ja vabatahtlike kvaliteedi langus viitavad sellele, et Venemaa teeb jätkuvalt pingutusi, et sõda jätkata.

"Ilmselgelt ei ole neil lähiajal plaanis siin oma seisukohti muuta või laskuda mingitesse vaherahule läbirääkimistesse," lõpetas Kaju.