X!

Wizz Air hakkab Tallinnast Budapesti lendama

Majandus
Wizz Air.
Wizz Air. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Majandus

Ungari odavlennufirma Wizz Air hakkab alates 11. detsembrist kolm korda nädalas Tallinnast Budapesti lendama.

Lend Wizz Airiga Tallinnast Ungarisse kestab kaks tundi ja 20 minutit.

Eelmisel nädalal teatas Wizz Air, et hakkab alates 12. detsembrist tegema igapäevaseid otselende Tallinnast Vilniusesse ning alates järgmise aasta maist lisanduvad viis korda nädalas lennud Gdanskisse.

Lisaks lendab Wizz Air alates 26. oktoobrist kolm korda nädalas Tallinnast Krakówisse, alates 3. detsembrist kaks korda nädalas Veneetsiasse ning kuni oktoobri keskpaigani viis korda nädalas Londonisse, pärast seda jätkuvad Londini lennud kolm korda nädalas.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:32

Hiina spiooniskandaal raputab Suurbritannia valitsust

14:30

Uue muusika reede: Tame Impala, Anna Kaneelina, Kadri Voorand, Inger jpt

14:29

Wizz Air hakkab Tallinnast Budapesti lendama

14:24

Liis Kapten saavutas triatloni juunioride MM-il kõrge koha

14:04

Marju Himma: poliitikud ei paku noorele toodet, mille eest häälega maksta

13:53

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

13:49

Anne Reemann: käsitöö on hea viis, kuidas pingeid maandada

13:16

Rait Pihelgas: jäätmereformi eesmärk ei ole võtta ettevõtjailt turgu

13:09

RALLIBLOGI | Ogier ja Rovanperä olid Tšehhis hulljulged, Tänak kolmas Uuendatud

13:06

Eesti kuulatuim ja tuntuim raadiojaam on Vikerraadio

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.10

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

16.10

Sõja 1331. päev: meedia teatel tabasid Ukraina droonid Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

13:09

RALLIBLOGI | Ogier ja Rovanperä olid Tšehhis hulljulged, Tänak kolmas Uuendatud

05:42

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

04:41

Eestlaste söögiisu mõjutab ports ainulaadseid geenivariante

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

16.10

Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

08:50

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:24

Liis Kapten saavutas triatloni juunioride MM-il kõrge koha

13:53

Sulgpalliliit määras alaealiseid väärkohelnud treenerile tegutsemise keelu

13:09

RALLIBLOGI | Ogier ja Rovanperä olid Tšehhis hulljulged, Tänak kolmas Uuendatud

13:06

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

loe: kultuur

14:30

Uue muusika reede: Tame Impala, Anna Kaneelina, Kadri Voorand, Inger jpt

12:30

Rahvusballeti juht: tantsijad sõidavad Bolti, et ots otsaga kokku tulla

09:32

Urmo Saareoja: nõudke kandidaatidelt kultuuri

09:29

Mercury Prize'i pälvis Sam Fender

loe: eeter

13:49

Anne Reemann: käsitöö on hea viis, kuidas pingeid maandada

13:06

Eesti kuulatuim ja tuntuim raadiojaam on Vikerraadio

12:30

Rahvusballeti juht: tantsijad sõidavad Bolti, et ots otsaga kokku tulla

08:51

Galerii: tõsielusaate "Tippvormi(s)" esitlusel tõdeti, et kehv vorm on julgeolekuoht

Raadiouudised

13:00

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

12:50

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

12:45

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

09:50

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

09:40

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:35

Sillamäe ootab punamonumendi eemaldamiseks seadusemuudatust

09:25

Raadiouudised (17.10.2025 09:00:00)

16.10

Euroopa Liit droonitõrje jaoks uut raha ei jaga

16.10

Päevakaja (16.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo