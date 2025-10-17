Wizz Air hakkab Tallinnast Budapesti lendama

Lisaks lendab Wizz Air alates 26. oktoobrist kolm korda nädalas Tallinnast Krakówisse, alates 3. detsembrist kaks korda nädalas Veneetsiasse ning kuni oktoobri keskpaigani viis korda nädalas Londonisse, pärast seda jätkuvad Londini lennud kolm korda nädalas.

Eelmisel nädalal teatas Wizz Air, et hakkab alates 12. detsembrist tegema igapäevaseid otselende Tallinnast Vilniusesse ning alates järgmise aasta maist lisanduvad viis korda nädalas lennud Gdanskisse.

Lend Wizz Airiga Tallinnast Ungarisse kestab kaks tundi ja 20 minutit.

