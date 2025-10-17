Mitme CDU liikme sõnul peab partei oma senist kurssi AfD suhtes muutma

Saksamaa paremtsentristlik kristlik-demokraatlik liit (CDU) on praegu välistanud igasuguse koostöö parempopulistliku parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD). Populistid suurendavad aga riigis toetust ning mitu CDU mõjukat liiget leiab, et konservatiivid peavad oma senist kurssi AfD suhtes muutma.

Peter Tauber oli Angela Merkeli ajal CDU peasekretär ning ta ütles väljaandele Stern, et uus viis AfD-ga suhtlemiseks on "poliitiline kohustus".

"Me peame lõpetama mulje jätmise, et kõik on AfD vastu. Me peaksime mõtlema uutele punaste joonte poliitikale, mis võimaldaks meil teha poliitilisi otsuseid, millega AfD nõustuks," ütles Tauber.

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud koostööst parempopulistliku parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD). CDU pole siin erandiks, 2018. aasta resolutsioon keelab parteil igasuguse koostöö nii AfD kui vasakpopulistliku parteiga Die Linke.

Samas pole see takistanud CDU-l teha Tüüringi liidumaal koostööd Sahra Wagenknechti liiduga (BSW). Endine kommunist Wagenknecht ise oli varem Die Linke üks juhtfiguuridest.

Hiljutised küsitlused näitavad, et AfD teeb 2026. aasta kohalikel valimistel võimsa tulemuse. Saksi-Anhaltis võib AfD koguda ligi 40 protsenti häältest. Ka riigi lääneosas kasvab populistide toetus ning mõnede küsitluste järgi on AfD kerkinud Saksamaa populaarseimaks parteiks.

Tauberi seisukohta jagas ka CDU Baieri sõsarpartei kristliku-sotsiaalse liidu (CSU) liige ja endine kaitseminister Karl Theodor zu Guttenberg. Ka tuntud ajaloolane ning CDU endine nõustaja Andreas Rödder avaldas uuele kursile toetust.

"CDU peab AfD-le andma märku, et on teatud tingimustel valmis pidama dialoogi. Kui AfD austab punaseid jooni ja distantseerub selgelt äärmusparempoolsetest seisukohtadest ja tegelastest, tasub teha demokraatlik katse otsida dialoogi ja pidada nendel teemadel arutelu," ütles Rödder.

19. oktoobril toimub ka CDU koosolek, kus väidetavalt tuleb kõne alla partei strateegia AfD suhtes. Suure tõenäosusega ei toeta CDU juhid praeguse kursi muutmist.

Näiteks CDU asejuht Karin Prien ütles hiljuti, et AfD-l puudub igasugune seos konservatiivsusega, mistõttu ei saa tekkida konservatiivset enamust, kui AfD on kaasatud.