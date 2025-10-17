X!

Mitme CDU liikme sõnul peab partei oma senist kurssi AfD suhtes muutma

Välismaa
AfD juht Alice Weidel,
AfD juht Alice Weidel, Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Bernd Elmenthaler
Välismaa

Saksamaa paremtsentristlik kristlik-demokraatlik liit (CDU) on praegu välistanud igasuguse koostöö parempopulistliku parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD). Populistid suurendavad aga riigis toetust ning mitu CDU mõjukat liiget leiab, et konservatiivid peavad oma senist kurssi AfD suhtes muutma.

Peter Tauber oli Angela Merkeli ajal CDU peasekretär ning ta ütles väljaandele Stern, et uus viis AfD-ga suhtlemiseks on "poliitiline kohustus".

"Me peame lõpetama mulje jätmise, et kõik on AfD vastu. Me peaksime mõtlema uutele punaste joonte poliitikale, mis võimaldaks meil teha poliitilisi otsuseid, millega AfD nõustuks," ütles Tauber. 

Saksa peavooluparteid on seni keeldunud koostööst parempopulistliku parteiga Alternatiiv Saksamaale (AfD). CDU pole siin erandiks, 2018. aasta resolutsioon keelab parteil igasuguse koostöö nii AfD kui vasakpopulistliku parteiga Die Linke. 

Samas pole see takistanud CDU-l teha Tüüringi liidumaal koostööd Sahra Wagenknechti liiduga (BSW). Endine kommunist Wagenknecht ise oli varem Die Linke üks juhtfiguuridest.

Hiljutised küsitlused näitavad, et AfD teeb 2026. aasta kohalikel valimistel võimsa tulemuse. Saksi-Anhaltis võib AfD koguda ligi 40 protsenti häältest. Ka riigi lääneosas kasvab populistide toetus ning mõnede küsitluste järgi on AfD kerkinud Saksamaa populaarseimaks parteiks. 

Tauberi seisukohta jagas ka CDU Baieri sõsarpartei kristliku-sotsiaalse liidu (CSU) liige ja endine kaitseminister Karl Theodor zu Guttenberg. Ka tuntud ajaloolane ning CDU endine nõustaja Andreas Rödder avaldas uuele kursile toetust.

"CDU peab AfD-le andma märku, et on teatud tingimustel valmis pidama dialoogi. Kui AfD austab punaseid jooni ja distantseerub selgelt äärmusparempoolsetest seisukohtadest ja tegelastest, tasub teha demokraatlik katse otsida dialoogi ja pidada nendel teemadel arutelu," ütles Rödder. 

19. oktoobril toimub ka CDU koosolek, kus väidetavalt tuleb kõne alla partei strateegia AfD suhtes. Suure tõenäosusega ei toeta CDU juhid praeguse kursi muutmist.

Näiteks CDU asejuht Karin Prien ütles hiljuti, et AfD-l puudub igasugune seos konservatiivsusega, mistõttu ei saa tekkida konservatiivset enamust, kui AfD on kaasatud.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Brussels Signals

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:55

RALLIBLOGI | Rovanperä jõudis Ogier' kannule ja Evans läks Tänakust mööda Uuendatud

18:50

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

18:45

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

18:45

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

18:42

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

18:38

Maakondliku ühistranspordi ülalpidamiseks kulub aina enam raha

18:37

2028. aastast peavad EL-i tekstiilitootjad maksma ise oma toodete ümbertöötlemise eest

18:37

Eksperdid: Putini ja Trumpi kohtumine Euroopa pinnal on tehniliselt võimalik

18:35

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

18:33

Mitme CDU liikme sõnul peab partei oma senist kurssi AfD suhtes muutma

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:42

Trumpi sõnul kohtub ta Putiniga Budapestis Uuendatud

16.10

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

16.10

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

18:55

RALLIBLOGI | Rovanperä jõudis Ogier' kannule ja Evans läks Tänakust mööda Uuendatud

05:42

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

04:41

Eestlaste söögiisu mõjutab ports ainulaadseid geenivariante

10:37

Politico: Selmayri naasmine suurendaks pingeid von der Leyeni ja Kallase vahel

16:59

Sotšis ja okupeeritud Donetskis kõlasid droonirünnaku ajal plahvatused Uuendatud

16.10

Sõja 1331. päev: meedia teatel tabasid Ukraina droonid Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

16.10

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:55

RALLIBLOGI | Rovanperä jõudis Ogier' kannule ja Evans läks Tänakust mööda Uuendatud

18:42

Olümpiavõitja mängis teise ülipika matši järjest, aga edasi sai Paolini

17:58

Jalgpalli noortekoondiste seminaril esineb Inglismaa kõrgliigaklubi skaut

17:27

Rakveres algas aasta tugevaim noorte maadlusvõistlus Euroopas

loe: kultuur

18:50

Elliott Sharp: püüan alati inimesi võimalikult sügaval viisil mõjutada

18:45

Temufi teatris esietendub suhtedraama "Armastus ja arusaam"

18:35

Galerii: Temnikova ja Kasela galeriis avati rahvusvaheline näitus "Zoom"

16:45

Pildid: Telliskivis on avatud Taavi Tulevi ja Jako Krulli isikunäitused

loe: eeter

16:12

Eesti Laulu konkursile lugude esitamiseks on jäänud mõni päev

16:04

Duo Ruudu liige Katariina Kivi: võtsime kandle kätte pooleldi nalja käigus ja pooleldi meeleheitest

15:28

"Klassikatähtede" viktoriin: kui hästi tunned muusikamaailma?

15:18

Sorode pere tõi lavale loo söömishäiretest: alguses tundub laps lihtsalt väga tubli

Raadiouudised

15:25

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

15:20

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

13:00

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

12:50

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

12:45

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

09:50

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

09:40

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:35

Sillamäe ootab punamonumendi eemaldamiseks seadusemuudatust

09:25

Raadiouudised (17.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo