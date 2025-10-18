Afganistani ja Pakistani esindajad sõidavad Dohasse kriisikõnelustele

Afganistani ja Pakistani delegatsioonid suunduvad laupäeval Katari pealinna Dohasse, kus peavad kõnelusi üle nädala aja kestnud ja kümneid inimelusid nõudnud piirikokkupõrgete lahendamiseks.

Talibani valitsus teatas laupäeval, et Afganistani delegatsiooni kuuluvad teiste seas kaitseminister ja riikliku julgeolekuameti juht. Pakistani avalik-õiguslik ringhääling PTV teatas päev varem, et Pakistani delegatsioon asub teele laupäeval, kuid rohkem üksikasju ei avaldatud.

Mõlemad riigid süüdistavad kokkupõrgete puhkemises teist. Pakistani sõnul annab Afganistan varjupaika mässulistele, kes korraldavad rünnakuid piiriprovintsides, kuid Taliban eitab seda.

Piirkondlikud võimud, nende seas Saudi Araabia ja Katar, on kutsunud üles rahule, kuivõrd vägivald ähvardab veelgi destabiliseerida piirkonda, kus kanda üritavad taas kinnitada rühmitused nagu Islamiriik (IS) ja Al-Qaeda.

Reede õhtul lõppes 48-tunnine relvarahu ja mõned tunnid hiljem andis Pakistan lööke Afganistani Paktika provintsile.