USA-s avaldatakse laupäeval Trumpi vastu meelt kõikides osariikides

Välismaa
No Kings protest
No Kings protest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Christian Mang
Välismaa

Laupäeval toimub Ameerikas kõigis 50 osariigis teine No Kings protest, millega näidatakse üles oma pahameelt USA presidendi Donald Trumpi poliitika vastu. Meeleavaldused toimuvad ka mitmes Euroopa riigis.

Juunis toimunud esimesel No Kings protestil osales ligikaudu 5 miljonit inimest üle kogu riigi, mil protesteeriti samuti Trumpi administratsiooni vastu. Samal päeval toimus Washingtonis sõjaväeparaad ja ühtlasi oli ka presidendi sünnipäev.

Esimene protest toimus, kui Trump oli ametis olnud viis kuud, mille jooksul oli valitsus jõudnud alustada sünnijärgse kodakondsuse, transseksuaalide kaitse, üliõpilaste, võrdsuse ja muude seaduste muutmise protsesse.

Protestide korraldajate sõnul on administratsioon suve jooksul oma rahvavastast tegevust kahekordistanud, sealhulgas alustanud massilisi immigratsioonihaaranguid ja paigutanud föderaalvägesid demokraatide juhitud linnadesse.

Mõned vabariiklastest ametnikud on proteste nimetanud Ameerika-vastasteks. Esindajatekoja spiiker Mike Johnson väitis ilma tõenditeta, et meeleavaldused on aidanud kaasa valitsuse tööseisakule.

Vabariiklasest senaator Roger Marshall väitis, et protestile ilmuvad kohale professionaalsed meeleavaldajad ja agitaatorid ning Johnson pakkus välja, et osalejateks on Hamasi ja Antifa toetajad.

Korraldajate sõnul plaanivad nad rahumeelseid meeleavaldusi, mille eesmärk on pakkuda selget kontrasti administratsiooni jõudemonstratsioonile.

Trump kommenteeris seekordseid No Kings meeleavaldusi intervjuus Fox Business Networkile, kus ta vihjas, et demokraadid on laiaulatusliku protesti tõttu valitsuse taasavamise läbirääkimisi edasi lükanud.

"Nad nimetavad mind kuningaks. Ma ei ole seda," lausus Trump

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: CNN, Reuters

