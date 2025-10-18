Ukraina elanikud ei usalda endiselt Trumpi

USA president Donald Trump ütles pärast reede õhtust kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga Valges Majas, et kõnelused olid väga südamlikud. Samas ei pakkunud Trump Ukrainale kaugmaarakette Tomahawk ning rõhutas, et Kiiev ja Moskva peavad peatuma seal, kus nad on. Ukrainlased aga ei usalda endiselt Trumpi.

Kui veel eelmisel kuul ütles USA president Donald Trump, et usub Ukraina võimesse kogu oma territoorium tagasi vallutada, siis kohe pärast seda, kui lepiti kokku uus kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, mis peaks toimuma lähiajal Budapestis, muutis Trump oma seisukohti.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus Washingtoni lootusega saada USA-lt kaugmaarakette Tomahawk ja talle tehti isegi ringkäik neid rakette tootvasse tehasesse, kuid kohtumisel teatas Trump, et rakettide andmine vaid eskaleeriks olukorda.

"Kohtusin president Zelenskiga, nagu te teate, ja meil oli väga hea kohtumine, väga südamlik kohtumine. Minu arvates peaksid nad sõja kohe lõpetama. Te peate lähtuma rindejoonest, kus iganes see ka poleks. Vastasel juhul on see liiga keeruline. Te ei saa sellest kunagi aru. Peatuge rindejoonel ja mõlemad pooled peaksid koju minema. Minge oma perekondade juurde, lõpetage tapmine," lausus Trump.

Ukraina endise välisministri sõnul on hea märk vähemalt see, et Valge Maja ei räägi enam territooriumide vahetamisest.

"Nüüd lõpuks siis kuulsime Washingtonist ametlikku ülestunnistust, et territooriumide vahetus oli halb idee. Idee, mis ei hakka kunagi toimima. Nüüd räägib Trump teist juttu. Ta ütleb, et rindejoon peaks lõppema seal, kus see praegu on, mis praegustes oludes soosib Ukrainat rohkem kui Venemaad," ütles Ukraina endine välisminister Dmõtro Kuleba.

Kiievi tänavatel Donald Trumpi ei usaldata.

"Isegi, kui me peatume praegustel piiridel, koondab Venemaa relvarahu ajal oma väed ja ründab seejärel uuesti suuremate jõududega," sõnas Poltaava oblasti elanik Julia Gaško.

"Ei, seda ei tohiks teha nii. Kuue kuu pärast ründavad venelased uuesti ja tulevad Kiievi peale," lausus Kiievi elanik Nadia Shalõho.

Dmõtro Kuleba hinnangul ei otsi Putin jätkuvalt rahu.

"Putinil on ainult üks sõnum, et ta on nõus maksma mistahes hinda nii kaua kui vaja, et see sõda võita. Mida olete teie nõus maksma ja kui kaua? Seda küsib ta Euroopalt ja Ameerika Ühendriikidelt," sõnas Kuleba.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Valge Maja kohtumise järel, et Tomahawk rakettidele ei öeldud "jah" sõna, kuid ei öeldud ka "ei".

"Jah, me rääkisime Tomahawkidest. Ütlen avameelselt, me tahame neid väga, aga mitte keegi ka ei tühistanud seda dialoogi, seda teemat. Seega me peame selle kallal lihtsalt veel töötama," ütles Zelenski.

Kõik on nüüd taaskord Trumpi ja Putini kohtumise ootel.