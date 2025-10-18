X!

Ukraina elanikud ei usalda endiselt Trumpi

Välismaa
USA president Donald Trump tervitamas Ukraina president Volodõmõr Zelenskit.
USA president Donald Trump tervitamas Ukraina president Volodõmõr Zelenskit. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMApress.com/Michael Brochstein
Välismaa

USA president Donald Trump ütles pärast reede õhtust kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga Valges Majas, et kõnelused olid väga südamlikud. Samas ei pakkunud Trump Ukrainale kaugmaarakette Tomahawk ning rõhutas, et Kiiev ja Moskva peavad peatuma seal, kus nad on. Ukrainlased aga ei usalda endiselt Trumpi.

Kui veel eelmisel kuul ütles USA president Donald Trump, et usub Ukraina võimesse kogu oma territoorium tagasi vallutada, siis kohe pärast seda, kui lepiti kokku uus kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, mis peaks toimuma lähiajal Budapestis, muutis Trump oma seisukohti.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus Washingtoni lootusega saada USA-lt kaugmaarakette Tomahawk ja talle tehti isegi ringkäik neid rakette tootvasse tehasesse, kuid kohtumisel teatas Trump, et rakettide andmine vaid eskaleeriks olukorda.

"Kohtusin president Zelenskiga, nagu te teate, ja meil oli väga hea kohtumine, väga südamlik kohtumine. Minu arvates peaksid nad sõja kohe lõpetama. Te peate lähtuma rindejoonest, kus iganes see ka poleks. Vastasel juhul on see liiga keeruline. Te ei saa sellest kunagi aru. Peatuge rindejoonel ja mõlemad pooled peaksid koju minema. Minge oma perekondade juurde, lõpetage tapmine," lausus Trump.

Ukraina endise välisministri sõnul on hea märk vähemalt see, et Valge Maja ei räägi enam territooriumide vahetamisest.

"Nüüd lõpuks siis kuulsime Washingtonist ametlikku ülestunnistust, et territooriumide vahetus oli halb idee. Idee, mis ei hakka kunagi toimima. Nüüd räägib Trump teist juttu. Ta ütleb, et rindejoon peaks lõppema seal, kus see praegu on, mis praegustes oludes soosib Ukrainat rohkem kui Venemaad," ütles Ukraina endine välisminister Dmõtro Kuleba.

Kiievi tänavatel Donald Trumpi ei usaldata.

"Isegi, kui me peatume praegustel piiridel, koondab Venemaa relvarahu ajal oma väed ja ründab seejärel uuesti suuremate jõududega," sõnas Poltaava oblasti elanik Julia Gaško.

"Ei, seda ei tohiks teha nii. Kuue kuu pärast ründavad venelased uuesti ja tulevad Kiievi peale," lausus Kiievi elanik Nadia Shalõho.

Dmõtro Kuleba hinnangul ei otsi Putin jätkuvalt rahu.

"Putinil on ainult üks sõnum, et ta on nõus maksma mistahes hinda nii kaua kui vaja, et see sõda võita. Mida olete teie nõus maksma ja kui kaua? Seda küsib ta Euroopalt ja Ameerika Ühendriikidelt," sõnas Kuleba.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles Valge Maja kohtumise järel, et Tomahawk rakettidele ei öeldud "jah" sõna, kuid ei öeldud ka "ei".

"Jah, me rääkisime Tomahawkidest. Ütlen avameelselt, me tahame neid väga, aga mitte keegi ka ei tühistanud seda dialoogi, seda teemat. Seega me peame selle kallal lihtsalt veel töötama," ütles Zelenski.

Kõik on nüüd taaskord Trumpi ja Putini kohtumise ootel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:20

Viipekeelsed uudised

21:16

Pühapäeval on päikseline ilm

21:14

Koolivaheaja algus kasvatas lennureisijate arvu tuhandete võrra

21:11

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

21:10

Ukraina elanikud ei usalda endiselt Trumpi

20:42

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

20:28

Tänavuste valimiste e- ja eelhääletusel osales pea neli protsenti rohkem valijaid Uuendatud

20:02

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

19:59

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

19:32

Taani tennisetäht ärritas vastast ja sai seejärel tõsiselt vigastada

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:28

Vasknarva anomaalia: Vene kalalaevad peavad Peipsile pääsemiseks Eestilt luba küsima

19:59

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

17.10

Briti monarhi vend jäi kuninglikest tiitlitest ilma Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

10:25

ÜI: Parempoolsed pääsevad Tallinnas volikokku, Keskerakond saab 36 mandaati Uuendatud

13:38

Trump kutsus Kiievit ja Moskvat sõda lõpetama Uuendatud

17.10

Trump kohtumisel Zelenskiga: loodame, et Ukraina ei vaja Tomahawk rakette Uuendatud

09:31

Viro mõrtsukabande tappis Vabadussõja päevil mõne kuuga 12 inimest

09:05

Ivar Põllu: käitume oma riigiga nagu kolonistid

17.10

Lehtme katse kriminaalmenetlus lõpetada nurjus

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:11

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

20:42

Serviti tagas eurosarjas edasipääsu kolmandasse ringi

20:02

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

19:59

Tänak kindlustas õhtuhämaruses teist kohta, Rovanperäl kindel edu Uuendatud

loe: kultuur

16:30

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

15:57

Mari Roosvalt: kunstnik võib eeskuju võtta, aga tal peab olema oma joon

11:53

Meisterjaan avaldas albumi "Meeleheina valvur"

11:19

Galerii: Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi tsüanotüüpianäitus "Kuidas nii äkki nii pimedaks läks" avamine

loe: eeter

16:30

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

13:49

Stewart Johnson: üks nali kartulikoore-juustest ja te tahate mind tühistada

11:39

Kontserdisõber Reimo Raja: Lady Gaga kontsert on meeletult pompoosne spektaakel

17.10

Põlda: popmuusika esitamine annab klassikalisele muusikale palju juurde

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

17.10

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

17.10

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

17.10

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

17.10

Kantar Emor: EKRE ja Parempoolsete tulemus otsustab Keskerakonna võimu Tallinnas

17.10

Zelenski arutab Trumpiga uusi relvatarneid

17.10

Mitmel pool sajab hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo