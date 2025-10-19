- Washington Post: Putin nõuab täielikku kontrolli Donetski üle;

Venemaa president Vladimir Putin on seadnud rahu tingimuseks, et Ukraina loovutab Donetski oblasti Venemaa kontrolli alla, kirjutab Washington Post.

Venemaa president Vladimir Putin on seadnud rahu tingimuseks, et Ukraina loovutab riigi idaosas asuva Donetski oblasti Venemaa kontrolli alla, sellest teatab oma allikatele tuginedes ajaleht Washington Post.

Putin esitas oma nõudmise sel nädalal, kui ta rääkis telefoni teel Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga.

Venemaa on nõudnud endale Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblasteid, mille ta on osaliselt okupeerinud.

Washington Posti andmetel ütles Putin, et Venemaa võiks loobuda osast Zaporižžja ja Hersoni okupeeritud aladest vastutasuks täieliku kontrolli eest Donetski üle. Lehe hinnangul viitab Putini keskendumine Donetskile, et ta ei kavatse oma territoriaalsetest nõudmistest taganeda.

Trump ei ole Putini nõudmist avalikult kommenteerinud. USA president ütles nädalavahetuse alguses, et Venemaa ja Ukraina peaksid peatuma seal, kus praegu asuvad nende vägede rindejooned. Trump kommenteeris teemat ajakirjanikele pärast seda, kui tema lennuk ööl vastu laupäeva Floridas maandus.

"Jääge rindejoonele, kus iganes see ka poleks, muidu läheb asi liiga keeruliseks," ütles Trump.

Trump kohtus reedel Valges Majas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Washington Post kirjutas pärast kohtumist, et Zelenski nägi Trumpi ettepanekut rindejoone kohta esimese sammuna laiaulatuslikumate läbirääkimiste suunas.

Zelenski sõnul sõltuvad kõige olulisemad küsimused Putinist.

"Me peame peatuma seal, kus me praegu oleme. Tal on õigus, presidendil (Trumpil) on õigus," ütles Zelenski ajakirjanikele Valge Maja ees.

Ukraina president lisas, et kui väed praegustele rindejoontele peatuma jäävad, järgnevad sellele läbirääkimised.

Ukrainas algasid Zaporižžja tuumajaama elektriliinide parandustööd

RO tuumajärelevalveagentuur teatas laupäeval, et pärast kohalike relvarahutsoonide kehtestamist on alustatud Ukrainas Zaporižžja tuumaelektrijaama kahjustatud elektriliinide parandustöödega, mis järgnesid pikaleveninud elektrikatkestusele.

Alates 2022. aasta märtsist Vene okupatsiooni all olnud jaam kaotas 23. septembril kümnendat korda ühenduse välise elektrivõrguga. Tegemist on kõige pikema katkestusega alates Vene agressioonisõja algusest.

Parandustööd elektriliinide kallal algasid pärast kohalike relvarahutsoonide loomist, ütles Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi X-is.

IAEA teatel tegid mõlemad vaenupooled agentuuriga koostööd parandustööde võimaldamiseks. "Ühenduse taastamine jaamavälise võrguga on tuumaohutuse ja julgeoleku jaoks ülioluline," ütles Grossi.

Alates katkestusest on jaama ohutust ja reaktorite jahutamist taganud varudiiselgeneraatorid, märkis IAEA. Agentuuri kohaselt kulub töödeks eeldatavasti umbes nädal.

Varem anti teada, et remonti on vaja teha mõlemal pool rindejoont, mitme kilomeetri kaugusel jaamast. IAEA sõnul on ohutus tagatud ja reaktorite jahutamine jätkub tõhusalt.

Nii Venemaa kui ka Ukraina kinnitasid, et remonditööd käivad.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1000 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 130 180 (võrdlus eelmise päevaga +1000);

- tankid 11 268 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 399 (+3);

- suurtükisüsteemid 33 834 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1524 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1228 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 71 967 (+444);

- tiibraketid 3864 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 64 798 (+126);

- eritehnika 3980 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.