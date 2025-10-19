USA-s kogunesid suured rahvahulgad avaldama meelt Trumpi poliitika vastu

Meeleavaldused toimusid üle riigi, sealhulgas suuremad protestid nii New Yorgis, Washingtonis, Chicagos, Miamis kui ka Los Angeleses.

Meeleavaldajaid kandsid plakateid loosungitega nagu "Demokraatia, mitte monarhia" ja "Põhiseadus ei ole valikuline".

Enne meeleavaldusi süüdistasid Trumpi liitlased meeleavaldajaid seotuses Antifa liikumisega ja nimetasid meeleavaldusi "Ameerika vihkamise" liikumiseks.

Mitmed osariigid panid sekkumiseks valmis rahvuskaardi, kuid korraldajate sõnul möödusid meeleavaldused rahulikult.

Jaanuaris Valgesse Majja naasmisest on Trump suurendanud presidendi võimu, kasutades täitevkorraldusi föderaalvalitsuse osade lammutamiseks ning rahvuskaardi saatmiseks USA linnadesse, seda osariikide kuberneride vastuseisust hoolimata. Presidendi sõnul on ta tegevused vajalikud kriisis riigi taas ülesehitamiseks.

New Yorgi politsei teatel kogunes linnas tänavatele üle 100 000 inimese ning kedagi meeleavaldustega seoses kinni ei peetud.

Solidaarsust väljendavad meeleavaldused toimusid ka üle Euroopa ning Kanadas.