"Ukraina stuudios" kell 18.45: Marek Kohv ja Alar Laneman

Sel nädalal on "Ukraina stuudios" külalisteks rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv ja brigaadikindral reservis Alar Laneman.

Vahetult enne presidentide Zelenski ja Trumpi reedest kohtumist Valges majas andis Trump teada, et kohtub lähiajal Venemaa režiimi juhi Putiniga Budapestis. Kas Putin proovib niimoodi torpedeerida USA plaani anda Ukrainale Tomahawk tiibrakette? Poliitikarindel toimuvaid mõõduvõtmisi kommenteerib rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Marek Kohv.

Pokrovski piirkonnas on venelaste aktiivsus taas tõusnud, käiku on üle mitme aja võetud taas soomustehnika. Rindesündmuste ülevaate teeb brigaadikindral reservis Alar Laneman, kellelt uurime ka, kui kiiresti suudaksid ukrainlased Tomahawk raketid kasutusele võtta ja milliseid sihtmärke Venemaal need ohustaksid.

Saatejuht on Epp Ehand.

Toimetaja: Marko Tooming

