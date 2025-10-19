Nädala esimeses pooles tõuseb õhutemperatuur 10 kraadi juurde

Esmaspäeval on Eesti kohal nõrk madalrõhuväli. Kohati sajab vähest vihma, öösel võib sekka tulla ka lörtsi ning mitmel pool tekib udu, mis püsib kohati ka ennelõunal. Ja puhub nõrk lõunakaare tuul.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja lörtsi ning mitmel pool tekib udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 kuni +5 kraadi vahele, Kagu-Eestis on kuni 3 kraadi külma, rannikul kuni 9 kraadi sooja.

Hommikul on veel mitmel pool udu ja rannikul sajab üksikutes kohtades vähest vihma. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +4, rannikul kuni +9 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, kohati sajab veel vähest vihma ning ennelõunal püsib paiguti udu. Lõunakaare tuul puhub 1 kuni 7, rannikul iiliti 11 meetrit sekundid ning sooja on 5 kuni 11 kraadi.

Teisipäev tuleb sajuta, öine õhutemperatuur jääb vahemikku -3 kuni +7 kraadi, päeval on sooja 5 kuni 10 kraadi.

Kolmapäeval võib õhtu poole hoovihma sadada ja seda just saartel, ning õhusoe pisut tõuseb.

Neljapäeva öösel on sajuhooge tihedamalt Lääne-Eestis, päeval sajab kohati.

Reede tuleb juba sajusem. Aga ööd on sügise kohta veel soojad.