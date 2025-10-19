Rakveres sai Isamaa ainuvõimu
Isamaa sai Rakvere linnas 52,4 protsendi valijate toetuse, mis andis neile 21-liikmelises linnavolikogus 11 mandaati.
Isamaa sai Rakveres kokku 2816 häält. Erakonna jaoks suurima häältesaagi kogusid Kert Karus (452) ja Triin Varek (440). Teiste seas sai Isamaa nimekirjas volikogusse ka näitleja Üllar Saaremäe 177 häälega.
EKRE sai volikokku neli mandaati, Parempoolsed kaks, SDE kaks, Reformierakond ja Keskerakond kumbki ühe mandaadi.
EKRE ridades kogus Anti Poolamets parimana 369 häält.
Toimetaja: Urmet Kook