Sõja 1335. päev: Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivis kümned tuhanded inimesed elektrita

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 20. oktoobril kell 13.34:

- Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivi oblastis kümned tuhanded inimesed elektrita;

- Ukraina valmistab ette lepingut 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi hankimiseks;

- Trump lükkas tagasi väited, et nõudis Zelenskilt Donbassi loovutamist;

- Zelenski sõnul on USA valmis asendama Venemaa nafta- ja gaasitarneid;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit.

Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivi oblastis kümned tuhanded inimesed elektrita

Venemaa ründas pühapäeva õhtul Tšernihivi oblastis asuvat elektrijaama, mille tagajärjel jäi elektrita ligi 55 000 inimest.

Ukraina võimud teatasid esmaspäeva varahommikul, et erakorraliste taastamistöödega alustatakse niipea, kui julgeolekuolukord seda võimaldab, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina valmistab ette lepingut 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi hankimiseks

Ukraina valmistab ette pikaajalist lepingut 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi hankimiseks pärast kohtumisi Ameerika Ühendriikides, ütles president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval.

Esimest korda 2023. aastal eelmise USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainale tarnitud Patrioti õhutõrjesüsteem on endiselt võtmetähtsusega Ukraina sõjaväeobjekte ja tsiviiltaristu kaitsmisel Venemaa massiliste raketirünnakute eest.

"Koostöös asjakohaste USA ametkondadega korraldasime arutelud kaitsetööstusettevõtetega õhutõrjesüsteemide teemal ning valmistame ette lepingut 25 Patrioti süsteemi hankimiseks," ütles Zelenski kohtumisel, kus viibis ka väljaanne Kyiv Independent.

"Ma pean seda väga positiivseks arenguks – keeruliseks, kuid pikaajaliseks," ütles Zelenski.

Zelenski kommentaarid tulid pärast tormilist visiiti Washingtoni, kus ta lisaks väidetavalt pingelisele kohtumisele USA president Donald Trumpiga kohtus ka kaitsetööstuse esindajatega, sealhulgas Patrioti tootja Raytheoniga.

"Pühendasime palju aega suhtlusele ettevõtetega ning aruteludele Valges Majas ja isiklikult presidendiga," ütles Zelenski.

Alates Trumpi ametisseastumisest ei ole vastu võetud ühtegi uut suurt USA rahastuspaketti Ukraina sõjalise abistamise jaoks – see on tekitanud muret, et Kiievil võivad saada otsa olulised relvasüsteemid, nagu Patriot.

Patriot on ainus õhutõrjesüsteem, mis suudab järjepidevalt alla tulistada Venemaa ballistilisi rakette. Selle järele on väga suur nõudlus – nii raketipatareide kui ka tõrjerakettide ootejärjekorrad ulatuvad mitme aastani.

Arvestades piiranguid, loodab Kiiev prioriteediks seada Euroopas paiknevate USA Patrioti õhutõrjesüsteemide tarned, ütles Zelenski.

Presidendi sõnul viiakse kavandatav leping 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi tarnimiseks ellu mitme aasta jooksul, "iga aasta erinevas koguses."

Praeguseks on Ukrainale tarnitud vähemalt seitse täissuuruses Patrioti süsteemi, sealhulgas USA, Saksamaa, Hollandi ja Rumeenia poolt, samuti üks Iisraeli päritolu õhutõrjesüsteem – seni avalikustamata õhutõrjesüsteem hakkas Zelenski sõnul tööle möödunud suve lõpus.

Äsja USA presidendi Donald Trumpi ja Ameerika relvatootjatega kohtunud Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval Kiievis, et riigil on vaja veel 25 Patrioti süsteemi ning nende ostmiseks võiks kasutada külmutatud Vene varasid.

Trump lükkas tagasi väited, et nõudis Zelenskilt Donbassi loovutamist

Meedias levisid väited, et USA president Donald Trump avaldas möödunud nädalal Volodõmõr Zelenskile survet, et Ukraina loovutaks Donbassis asuvad alad Venemaale. Trump samas eitas, et oleks teinud ettepaneku, milles nõudis Donbassi loovutamist.

Uudisteagentuuri Reuters andmetel oli Trumpi ja Zelenski kohtumine pingeline. Kohtumise järel teatas Trump, et relvarahu tuleks rakendada praegusel rindejoonel. Trump rõhutas seda seisukohta ka möödunud pühapäeval.

"Meie arvates peaksid nad lihtsalt peatuma, seal kus nad on," ütles Trump.

Ta lükkas tagasi väited, et nõudis kogu Donbassi loovutamist.

"Las see olla jagatud nii, nagu see on. See on praegu jagatud. Ma arvan, et Venemaa on juba 78 protsenti (Donbassi) territooriumist juba vallutanud," ütles Trump.

Zelenski sõnul on USA valmis asendama Venemaa nafta- ja gaasitarneid

Ühendriigid on valmis tarnima Euroopa riikidele nii palju gaasi ja naftat kui vaja, et asendada Euroopa sõltuvust Vene energiaimpordist, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma pühapäevaõhtuses pöördumises, mida vahendas meediakanal Kyiv Independent.

"Euroopas peaks olema null Vene energiaressurssi ja signaalid Ameerikast on nüüd selged – nad on valmis tarnima Euroopale nii palju gaasi ja naftat kui vaja, et asendada Vene tarneid," kinnitas Zelenski.

Kuigi Trump ega Valge Maja pole avalikult kommenteerinud mingeid üksikasju Euroopale täiendava nafta ja gaasi tarnimise kohta, siis kohtus USA president septembris ÜRO Peaassamblee kõrvalt Euroopa liidritega ning püüdis neid veenda lõpetama Vene nafta ja gaasi ostmist.

Oktoobril alguses leppisid Euroopa Liidu suursaadikud kokku plaanis loobuda järk-järgult Vene gaasist ja naftast 2028. aastaks. Seda vaatamata Ungari ja Slovakkia vastuseisule, mis sõltuvad endiselt suuresti Vene energiaimpordist.

Slovakkia ja Ungari on varem öelnud, et ei allu Trumpi survele vähendada Vene nafta ja gaasi importi, kui Euroopa Liit ei taga alternatiivseid energiatarneid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 131 070 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 270 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 399 (+0);

- suurtükisüsteemid 33 879 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1524 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1229 (+1);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 72 365 (+398);

- tiibraketid 3864 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 64 892 (+94);

- eritehnika 3980 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.