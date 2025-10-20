X!

Sõja 1335. päev: Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivis kümned tuhanded inimesed elektrita

Välismaa
{{1760927940000 | amCalendar}}
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Anatolii Stepanov
Välismaa

Venemaa ründas pühapäeva õhtul Tšernihivi oblastis asuvat elektrijaama, mille tagajärjel jäi elektrita ligi 55 000 inimest.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 20. oktoobril kell 13.34:

- Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivi oblastis kümned tuhanded inimesed elektrita;

- Ukraina valmistab ette lepingut 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi hankimiseks;

- Trump lükkas tagasi väited, et nõudis Zelenskilt Donbassi loovutamist;

- Zelenski sõnul on USA valmis asendama Venemaa nafta- ja gaasitarneid;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit.

Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivi oblastis kümned tuhanded inimesed elektrita

Venemaa ründas pühapäeva õhtul Tšernihivi oblastis asuvat elektrijaama, mille tagajärjel jäi elektrita ligi 55 000 inimest. 

Ukraina võimud teatasid esmaspäeva varahommikul, et erakorraliste taastamistöödega alustatakse niipea, kui julgeolekuolukord seda võimaldab, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina valmistab ette lepingut 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi hankimiseks

Ukraina valmistab ette pikaajalist lepingut 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi hankimiseks pärast kohtumisi Ameerika Ühendriikides, ütles president Volodõmõr Zelenski esmaspäeval.

Esimest korda 2023. aastal eelmise USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ajal Ukrainale tarnitud Patrioti õhutõrjesüsteem on endiselt võtmetähtsusega Ukraina sõjaväeobjekte ja tsiviiltaristu kaitsmisel Venemaa massiliste raketirünnakute eest.

"Koostöös asjakohaste USA ametkondadega korraldasime arutelud kaitsetööstusettevõtetega õhutõrjesüsteemide teemal ning valmistame ette lepingut 25 Patrioti süsteemi hankimiseks," ütles Zelenski kohtumisel, kus viibis ka väljaanne Kyiv Independent.

"Ma pean seda väga positiivseks arenguks – keeruliseks, kuid pikaajaliseks," ütles Zelenski.

Zelenski kommentaarid tulid pärast tormilist visiiti Washingtoni, kus ta lisaks väidetavalt pingelisele kohtumisele USA president Donald Trumpiga kohtus ka kaitsetööstuse esindajatega, sealhulgas Patrioti tootja Raytheoniga.

"Pühendasime palju aega suhtlusele ettevõtetega ning aruteludele Valges Majas ja isiklikult presidendiga," ütles Zelenski.

Alates Trumpi ametisseastumisest ei ole vastu võetud ühtegi uut suurt USA rahastuspaketti Ukraina sõjalise abistamise jaoks – see on tekitanud muret, et Kiievil võivad saada otsa olulised relvasüsteemid, nagu Patriot.

Patriot on ainus õhutõrjesüsteem, mis suudab järjepidevalt alla tulistada Venemaa ballistilisi rakette. Selle järele on väga suur nõudlus – nii raketipatareide kui ka tõrjerakettide ootejärjekorrad ulatuvad mitme aastani.

Arvestades piiranguid, loodab Kiiev prioriteediks seada Euroopas paiknevate USA Patrioti õhutõrjesüsteemide tarned, ütles Zelenski.

Presidendi sõnul viiakse kavandatav leping 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi tarnimiseks ellu mitme aasta jooksul, "iga aasta erinevas koguses."

Praeguseks on Ukrainale tarnitud vähemalt seitse täissuuruses Patrioti süsteemi, sealhulgas USA, Saksamaa, Hollandi ja Rumeenia poolt, samuti üks Iisraeli päritolu õhutõrjesüsteem – seni avalikustamata õhutõrjesüsteem hakkas Zelenski sõnul tööle möödunud suve lõpus.

Zelenski: Ukrainal on vaja veel 25 Patrioti õhutõrjesüsteemi

Äsja USA presidendi Donald Trumpi ja Ameerika relvatootjatega kohtunud Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval Kiievis, et riigil on vaja veel 25 Patrioti süsteemi ning nende ostmiseks võiks kasutada külmutatud Vene varasid.

Trump lükkas tagasi väited, et nõudis Zelenskilt Donbassi loovutamist

Meedias levisid väited, et USA president Donald Trump avaldas möödunud nädalal Volodõmõr Zelenskile survet, et Ukraina loovutaks Donbassis asuvad alad Venemaale. Trump samas eitas, et oleks teinud ettepaneku, milles nõudis Donbassi loovutamist.

Uudisteagentuuri Reuters andmetel oli Trumpi ja Zelenski kohtumine pingeline. Kohtumise järel teatas Trump, et relvarahu tuleks rakendada praegusel rindejoonel. Trump rõhutas seda seisukohta ka möödunud pühapäeval. 

"Meie arvates peaksid nad lihtsalt peatuma, seal kus nad on," ütles Trump. 

Ta lükkas tagasi väited, et nõudis kogu Donbassi loovutamist. 

"Las see olla jagatud nii, nagu see on. See on praegu jagatud. Ma arvan, et Venemaa on juba 78 protsenti (Donbassi) territooriumist juba vallutanud," ütles Trump. 

Zelenski sõnul on USA valmis asendama Venemaa nafta- ja gaasitarneid

Ühendriigid on valmis tarnima Euroopa riikidele nii palju gaasi ja naftat kui vaja, et asendada Euroopa sõltuvust Vene energiaimpordist, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma pühapäevaõhtuses pöördumises, mida vahendas meediakanal Kyiv Independent.

"Euroopas peaks olema null Vene energiaressurssi ja signaalid Ameerikast on nüüd selged – nad on valmis tarnima Euroopale nii palju gaasi ja naftat kui vaja, et asendada Vene tarneid," kinnitas Zelenski.

Kuigi Trump ega Valge Maja pole avalikult kommenteerinud mingeid üksikasju Euroopale täiendava nafta ja gaasi tarnimise kohta, siis kohtus USA president septembris ÜRO Peaassamblee kõrvalt Euroopa liidritega ning püüdis neid veenda lõpetama Vene nafta ja gaasi ostmist.

Oktoobril alguses leppisid Euroopa Liidu suursaadikud kokku plaanis loobuda järk-järgult Vene gaasist ja naftast 2028. aastaks. Seda vaatamata Ungari ja Slovakkia vastuseisule, mis sõltuvad endiselt suuresti Vene energiaimpordist.

Slovakkia ja Ungari on varem öelnud, et ei allu Trumpi survele vähendada Vene nafta ja gaasi importi, kui Euroopa Liit ei taga alternatiivseid energiatarneid.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 131 070 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 270 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 399 (+0);

- suurtükisüsteemid 33 879 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1524 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1229 (+1);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 72 365 (+398);

- tiibraketid 3864 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 64 892 (+94);

- eritehnika 3980 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:44

Reinsalu jäi Keskerakonna kutse suhtes äraootavale seisukohale

06:48

Valimisliit Plaan B plaanib riigikogu valimistele minna erakonnana

06:40

Bulgaaria avaldas valmisolekut avada oma õhuruum Putini lennukile

05:55

Reuters: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö

00:15

56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

20.10

Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

20.10

Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

20.10

Pulles teeb sel hooajal rohkem distantsisõite: ma ei taha olla üksluine

20.10

Vseviov: Venemaa lõplik eesmärk on Euroopa, kuid tal ei lähe väga hästi

20.10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.10

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

20.10

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

20.10

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

20.10

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

20.10

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

20.10

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

20.10

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

20.10

Sukles: tuleb kastid võtta tööle kaasa ja asjad ära pakkida Uuendatud

20.10

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

00:15

56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

20.10

Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

20.10

Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

20.10

Pulles teeb sel hooajal rohkem distantsisõite: ma ei taha olla üksluine

loe: kultuur

20.10

Ave Palm: tsüanotüüpiasinine sobib hästi Eesti kargusesse

20.10

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

20.10

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

20.10

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

loe: eeter

20.10

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

20.10

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

20.10

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

20.10

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Raadiouudised

20.10

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

20.10

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

20.10

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

20.10

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

20.10

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

20.10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

20.10

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

20.10

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

20.10

Ilm püsib suuremate külmadeta

20.10

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo