Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivis kümned tuhanded inimesed elektrita

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist
Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Anatolii Stepanov
Venemaa ründas pühapäeva õhtul Tšernihivi oblastis asuvat elektrijaama, mille tagajärjel jäi elektrita ligi 55 000 inimest.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 20. oktoobril kell 5.30:

- Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivi oblastis kümned tuhanded inimesed elektrita;

- Zelenski sõnul on USA valmis asendama Venemaa nafta- ja gaasitarneid.

Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivi oblastis kümned tuhanded inimesed elektrita

Venemaa ründas pühapäeva õhtul Tšernihivi oblastis asuvat elektrijaama, mille tagajärjel jäi elektrita ligi 55 000 inimest. 

Ukraina võimud teatasid esmaspäeva varahommikul, et erakorraliste taastamistöödega alustatakse niipea, kui julgeolekuolukord seda võimaldab, vahendas Ukrainska Pravda.

Zelenski sõnul on USA valmis asendama Venemaa nafta- ja gaasitarneid

Ühendriigid on valmis tarnima Euroopa riikidele nii palju gaasi ja naftat kui vaja, et asendada Euroopa sõltuvust Vene energiaimpordist, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma pühapäevaõhtuses pöördumises, mida vahendas meediakanal Kyiv Independent.

"Euroopas peaks olema null Vene energiaressurssi ja signaalid Ameerikast on nüüd selged – nad on valmis tarnima Euroopale nii palju gaasi ja naftat kui vaja, et asendada Vene tarneid," kinnitas Zelenski.

Kuigi Trump ega Valge Maja pole avalikult kommenteerinud mingeid üksikasju Euroopale täiendava nafta ja gaasi tarnimise kohta, siis kohtus USA president septembris ÜRO Peaassamblee kõrvalt Euroopa liidritega ning püüdis neid veenda lõpetama Vene nafta ja gaasi ostmist.

Oktoobril alguses leppisid Euroopa Liidu suursaadikud kokku plaanis loobuda järk-järgult Vene gaasist ja naftast 2028. aastaks. Seda vaatamata Ungari ja Slovakkia vastuseisule, mis sõltuvad endiselt suuresti Vene energiaimpordist.

Slovakkia ja Ungari on varem öelnud, et ei allu Trumpi survele vähendada Vene nafta ja gaasi importi, kui Euroopa Liit ei taga alternatiivseid energiatarneid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS

