Tööstustoodangu tootjahinnaindeks tõusis 0,5 protsenti

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis koduturule ja ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, tõusis septembris võrreldes augustiga 0,5 protsenti ja võrreldes 2024. aasta septembriga 0,5 protsenti.

Statistikaameti tootjahindade statistika tiimijuht Eveli Šokman tõi välja, et kuigi eelnevad kolm kuud on tootjahinnaindeks aastases võrdluses langenud, näeme septembris taas mõningast tõusu.

"Võrreldes 2024. aasta septembriga mõjutas indeksit enim hinnatõus puidutöötlemises, puittoodete, toiduainete ning turbatoodete tootmises. Vastupidist mõju avaldas kütteõlide, paberi ja metalltoodete tootmise hinnalangus," lisas Šokman.

Töötleva tööstuse tegevusaladel oli aastases võrdluses hinnatõus kokku 0,6 protsenti, toiduainete tootmises tõusid hinnad sealjuures 3,2 protsenti. Võrreldes augustiga mõjutas septembris tootjahinnaindeksit eelkõige hinnatõus elektrienergiaga varustamises, masinate ja seadmete remondis, puidutöötlemises ja puittoodete tootmises. Samuti mõjutas indeksit plasttoodete, kütteõlide ja kemikaalide tootmise hinnalangus.

Ekspordihinnaindeks tõusis septembris võrreldes augustiga 0,7 protsenti. Kõige rohkem tõusid elektrienergia, metalli ning naftasaaduste hinnad. Enim langesid ehitusmaterjalide, mootorsõidukite ning kemikaalide hinnad. Võrreldes 2024. aasta septembriga tõusis ekspordihinnaindeks 1,5 protsenti.

Impordihinnaindeks jäi septembris võrreldes eelneva kuuga samale tasemele. Enim tõusid elektrienergia, rõivaste ja jalanõude hinnad. Kõige rohkem langesid hinnad elektroonikaseadmetel, toiduainetel ning kemikaalidel. Võrreldes eelmise aasta septembriga tõusis impordihinnaindeks 0,8 protsenti.