Läti avab esmaspäeval Salacgrīva silla ühe sõiduraja liiklusele

Kuigi liiklust üle Salatsi jõe reguleeritakse jätkuvalt fooridega, siis uuele sillale lubatakse ka 44 tonnist raskemaid veokeid.

Silla ühel sõidusuunal on kuni novembrini kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Novembri keskpaigas aga avatakse sild täielikult liiklusele.

Uus sild ehitatakse raudbetoonist, see on neljaavaline talasild koos uute tugede ja terastaladega. Sillale rajatakse ka jalakäijate taristu.

Salatsi (läti k. Salaca) jõge ületav sild asub Riia ja Tallinna vahelisel maanteel (A1) ja on osa Euroopa transpordivõrgustikust (TEN-T), samuti Euroopa maantee marsruudil E67 ehk Via Baltica lõigul.