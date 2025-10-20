Mitme välismaise suure veebilehe ja rakenduse töö on häiritud

Veebilehtede kättesaadavuse probleeme kaardistava portaali Down Detector andmetel on mitme välismaise suure veebilehe ja rakenduse töö häiritud.

Probleeme on nii Snapchatil, Playstationil, Amazonil, Robloxil, Duolingol kui ka Canval, vahendas The Independent.

Esialgu ei paista, et tegemist oleks olnud küberrünnakuga, vaid Amazon Web Services'i (AWS) probleemiga.

AWS pakub erinevaid teenuseid, mis võimaldab firmadel käsitleda oma veebilehekülgi. Seetõttu võivad AWS-i probleemid põhjustada tõrkeid veebilehtedel, mil pole nähtavat seost Amazoniga.