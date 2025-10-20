Mitme välismaise suure veebilehe ja rakenduse töös tekkisid häired

Veebilehtede kättesaadavuse probleeme kaardistava portaali Down Detector andmetel tekkisid mitme välismaise suure veebilehe ja rakenduse töös häired.

Esmaspäeva hommikul tekkisid probleemid nii Snapchatil, Playstationil, Amazonil, Robloxil, Duolingol kui ka Canvalil, vahendas The Independent.

Esialgu ei paista, et tegemist oleks olnud küberrünnakuga, vaid Amazon Web Services'i (AWS) probleemiga.

AWS pakub erinevaid teenuseid, mis võimaldab firmadel käsitleda oma veebilehekülgi. Seetõttu võivad AWS-i probleemid põhjustada tõrkeid veebilehtedel, mil pole nähtavat seost Amazoniga.

Pärastlõunal teatas Amazon Web Services, et on häire põhjustanud probleemi lahendanud, kuid teenuste täielik taastamine võtab veel aega.

Eesti aja järgi kella 19 paiku teatasid Roblox ja Fortnite, et nende teenused on taas võrku ühendatud.