Hispaania lennujaam peatas kahtlase drooni tõttu ajutiselt töö

Viimastel nädalatel on üle Euroopa olnud mitmeid juhtumeid, kus teadmata päritolu droonid on põhjustanud lennuliikluse häireid. Nii Saksamaa, Norra kui ka Taani lennujaamad on peatanud kahtlaste droonide tõttu ajutiselt töö.

"Drooni nägemine Palma de Mallorca lennujaamas sundis ohutuskaalutlustel ajutiselt lennutegevuse peatama," teatas kohalik lennunavigatsiooniteenuse pakkuja Enaire.

Häired Palma lennujaamas kestsid veidi üle poole tunni ning pärast julgeolekukontrolli jätkus lennujaama tavapärane töö.

Lendude jälgimisandmete järgi suunati pühapäeva õhtul lennujaamas ümber vähemalt kaheksa lendu.

Hispaania korrakaitseorganid alustasid uurimist, et selgitada välja drooni päritolu ja operaator. Droonitüüp on endiselt ebaselge.

Politsei saatis välja oma drooni, et operaatorit üles leida, kuid otsingud ebaõnnestusid, teatasid kohalikud meediaväljaanded.

Hispaania võimud ei öelnud, kas juhtum on seotud hiljutiste intsidentidega Euroopas, kus mitmeid lennujaamad olid droonide tõttu sunnitud oma töö peatama.

Enne droonidega seotud intsidente Euroopa lennujaamade lähistel toimusid õhupiiri rikkumised Venemaa poolt, kui riigi lennukid ja droonid rikkusid NATO õhuruumi.

Poola väed tulistasid septembri alguses Ukraina rünnaku ajal nende õhuruumi sisenenud Venemaa droonid alla. Mõni päev hiljem rikkus Vene droon Rumeenia territooriumi, kuid Bukarest otsustas olukorda mitte sekkuda.

19. septembril rikkusid kolm Venemaa MiG-31 lennukit Eesti õhuruumi.