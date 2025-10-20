X!

Merz välistas koostöö AfD-ga

Välismaa
Friedrich Merz
Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/EPA/CLEMENS BILAN
Välismaa

Saksamaa kantsler Friedrich Merz välistas koostöö enda juhitud Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja populaarsust koguva äärmusparempoolse Alternatiiv Saksamaale (AfD) vahel.

Kristlik-Demokraatliku Liit arutas võimalikku koostööd kiiresti kasvava paremäärmusliku AfD-ga. Pärast kohtumist teatas kantsler, et ei kavatse paremäärmuslastega tulevikus koostööd teha, kirjutab Politico.

"See erakond [AfD] on avaldanud soovi hävitada CDU," ütles Merz esmaspäeval ajakirjanikele. "Me võtame selle väljakutse vastu. Nüüd teeme väga selgeks, kus AfD sisuliselt seisab. Me distantsime end nendest väga selgelt ja ühemõtteliselt."

Merzi konservatiivid on juba pikka aega otsinud õiget lähenemist AfD-le, mille toetus on veebruaris toimunud valimistest saati märkimisväärselt kasvanud. Merz püüdis valimiste eel suruda läbi vastuolulise sisserännet piirava seaduseelnõu, mida toetas ka AfD – see samm pälvis tugevat kriitikat, sealhulgas Merzi enda erakonna ridades.

Toona kaitses Merz oma lähenemist, kuid lubas säilitada nii-öelda tulemüüri Saksamaa poliitikas, mis välistab koostöö paremäärmuslastega. Kuid kuna AfD populaarsus jätkab kasvamist, on Merzi konservatiivide liikmed – eriti Ida-Saksamaa liidumaadest – väitnud, et see tulemüür ei ole enam piisav, et peatada paremäärmuslaste kasv.

AfD on nüüdseks Bundestagi suurim opositsioonierakond. Nad on leidnud edu, esitledes end Saksamaal ainsa tõeliselt immigratsioonivastase jõuna. AfD kasutab sõjavastast retoorikat ning on skeptiline Ukraina abistamise ja Berliini pingutuste suhtes muuta Bundeswehr Euroopa tugevaimaks armeeks.

Möödunud nädalal arutasid paremtsentristliku CDU liikmed AfD-ga toimetulemist järgmisel aastal toimuvatel liidumaa valimistel. Küsitluste järgi on kahes Ida-Saksamaa liidumaas AfD toetus ligi 40 protsent, mis teeb neist seal teistest oluliselt populaarsema erakonna.

"Me tahame ja suudame kõik need valimised võita ning jääda Saksamaa tugevaimaks poliitiliseks jõuks," lausus Merz pärast pühapäeval toimunud seitsme ja poole tunni pikkust kohtumist erakonna juhtkonnaga, mis keskendus strateegia väljatöötamisele eelseisvaks valimisaastaks.

CDU peasekretär Carsten Linnemann esitles AfD vastu võitlemiseks koostatud kolmest punktist koosnevat lähenemisviisi.

Esiteks kavatseb CDU tugevdada oma kohalolekut kahes Ida-Saksamaa liidumaas, kus AfD on küsitluste järgi tipus. Teiseks luuakse ekspertkomiteed, et välja töötada ideed poliitilise päevakorra kujundamiseks, mis omakorda peaks viima kolmanda eesmärgini: luua CDU-st positiivne kuvand erakonnana, mis otsib lahendusi, vastandudes AfD-le, mis keskendub probleemidele.

Saksamaa peavooluerakondadel on alates Teise maailmasõja lõpust olnud kehtestatud nn tulemüür, vältimaks koostööd äärmusparempoolsete erakondadega.

Merzi selle aasta alguses kavandatud plaan teha AfD-ga koostööd sisserändeseaduse vastuvõtmiseks oli osa valimiste-eelsetest pingutusest, et võita tagasi valijaid, kelle tema juhitud konservatiivid olid AfD-le kaotanud. See taktika pälvis aga tugevat kriitikat Merzi vasakule kaldunud rivaalide poolt, kes süüdistasid teda paremäärmuslastele sõjajärgselt kehtestatud karantiini rikkumises ja riigi ajaloo õppetundide unustamises.

Merz rõhutas vajadust selgelt eristada oma konservatiive AfD-st.

"Avalik arvamus hakkab üha enam kujunema selliseks, et me võiksime koos palju saavutada, kui me vaid tahaksime. Ei, daamid ja härrad, see ei ole nii," ütles Merz esmaspäeval. "AfD seab kahtluse alla alates 1949. aastast Saksamaa Liiduvabariigis tehtud põhimõttelised otsused. See seab kahtluse alla kõik fundamentaalsed otsused, mille kujundamises oleme ka meie osalenud. Ja just seetõttu on käsi, mille AfD pidevalt välja sirutab, tegelikult käsi, mis tahab meid hävitada."

 "Ei peasekretär ega mina kasutanud sõna "tulemüür". Me ei räägi nii," lisas ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

