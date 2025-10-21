Reuters: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 21. oktoobril kell 5.40:

- Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt üheksa inimest;

- Bloomberg: Itaalia ühineb USA relvahankeprogrammiga;

- Zelenski: Ukraina töötab vajaliku arvu süsteemide Patriot saamiseks.

Vene üks suurimaid rafineerimistehaseid peatas droonirünnaku tõttu töö

Vene energiaettevõttele Rosneft kuuluv naftarafineerimistehas Novokuibõševskis peatas pühapäeval töö pärast järjekordset Ukraina droonide rünnakut, teatas uudisteagentuur Reuters.

Venemaa Samara oblastis rünnati Novokuibõševski naftatöötlustehast. Tehase alal kärgatasid plahvatused ja puhkes tulekahju. Samara tehase aastane naftatöötlusvõimekus on 4,9 miljonit tonni.

Ukraina rünnakus sai tabamuse ka Orenburgi gaasitöötlustehas, mis on üks suurimaid Venemaal. Tehas suudab töödelda kuni 45 miljardit kuupmeetrit maagaasi ning 6,2 miljonit tonni gaasikondensaati või toornaftat aastas.

Ka selle tehase alal kärgatasid plahvatused ja puhkes suur tulekahju.

Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt üheksa inimest

Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva Harkivit juhitavate lennukipommidega, viga sai vähemalt üheksa inimest.

"Harkivi tabasid vaenlase juhitavad pommid, linna raputasid plahvatused," teatas Harkivi linnapea Ihor Terehhov. Ta lisas hiljem, et vaenlase rünnaku tagajärjel sai vigastada vähemalt üheksa inimest ning pommid kahjustasid 15 eramut, vahendas Ukrainska Pravda.

Bloomberg: Itaalia ühineb USA relvahankeprogrammiga

Itaalia on mitteametlikult teada andnud oma valmisolekust osaleda USA relvade ostmises Ukrainale algatuse PURL raames, teatas esmaspäeval uudisteagentuur Bloomberg.

Algatus PURL on hiljuti loodud mehhanism, mille eesmärk on tarnida Ukrainale relvi tuginedes selle kõige pakilisematele kaitsevajadustele. See võimaldab NATO liikmesriikidel rahastada Ameerika relvade ja tehnoloogiate tarnimist vabatahtlike annetuste kaudu.

Itaalia kaitseministeerium ei vastanud Bloombergi kommentaaritaotlusele.

Itaalia on töötanud välja vähemalt kümme sõjalise abi paketti Ukrainale. Rooma panuste hulka kuulusid ka õhutõrjevahendite, mille hulgas näiteks SAMP/T patareide annetamine.

Bloomberg märgib, et Itaalia peaminister Giorgia Meloni on jätkanud Ukraina toetamist vaatamata oma riigi piiratud eelarvelistele võimalustele.

NATO peasekretär Mark Rutte ütles eelmisel nädalal, et üle poole sõjalise liidu 32 liikmest on lubanud raha eraldada, et aidata Ukrainal osta USA relvi.

Zelenski: Ukraina töötab vajaliku arvu süsteemide Patriot saamiseks

Ukraina teeb Ühendriikidega aktiivselt koostööd, et saada vajalik arv Patriot õhutõrjesüsteeme, mida president Volodõmõr Zelenski kirjeldas esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises riigi ühe peamise julgeolekutagatisena, edastas uudistekanal Ukrinform.

"Esmaspäeval esitas ettekande Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal, kes rääkis peamiselt Ramsteini kohtumise tulemuste ja uute kokkulepete kohta partneritega," sõnas Zelenski.

Riigipea lisas, et peagi teatatakse täiendavatest toetuspakettidest.

"Eraldi ja väga konkreetselt teeme koostööd Ühendriikidega, et tagada Ukrainale vajaliku arvu süsteemide Patriot hankimine. See ei ole kerge ülesanne, kuid see on üks Ukraina julgeolekutagatisi ja see toimib pikas perspektiivis," rääkis Zelenski.