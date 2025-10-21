X!

Sõja 1336. päev: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö

Vene energiaettevõttele Rosneft kuuluv naftarafineerimistehas Novokuibõševskis peatas pühapäeval töö
Vene energiaettevõttele Rosneft kuuluv naftarafineerimistehas Novokuibõševskis peatas pühapäeval töö Autor/allikas: Kuvatõmmis
Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva Harkivit juhitavate lennukipommidega, viga sai vähemalt üheksa inimest. Vene üks suurimaid rafineerimistehaseid peatas droonirünnaku tõttu töö.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 21. oktoobril kell 14.30:

- Krimmis süttis naftabaasis uuesti tulekahju;

- Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt üheksa inimest;

- Bloomberg: Itaalia ühineb USA relvahankeprogrammiga;

- Vene üks suurimaid rafineerimistehaseid peatas droonirünnaku tõttu töö;

- Zelenski: Ukraina töötab vajaliku arvu süsteemide Patriot saamiseks.

Krimmis süttis naftabaasis uuesti tulekahju

Venemaa poolt okupeeritud Krimmis asuvas Hvardiiske külas süttis teisipäeval ATAN-i naftabaasis teisipäeval uuesti tulekahju, teatas Telegrami kanal Crimean Wind. Piirkonnas märgati ka Ukraina droone.

Ukraina erioperatsioonide väed ründasid rajatist ka möödunud nädala reedel. Rünnaku tagajärjel puhkes naftabaasis tulekahju ning põlengust tekkinud suits levis kümnete kilomeetrite kaugusele.

Ka esmaspäeva keskpäeval levis rajatisest kerget suitsu, kui kolm tuletõrjeautot kustutasid aktiivselt põlevat mahutit. Järgmiseks hommikuks oli tulekahju aga muutunud intensiivsemaks ning rajatise kohal oli näha paksu suitsusammast, teatas kanal Crimean Wind kohalikele elanikele viidates.

Elanikud teatasid samuti, et kuulsid teisipäeva ööl õhutõrjesüsteemide tegevust ja nägid küla kohal droone lendamas.

Telegrami kanali Crimean Wind teatel ei ole endiselt selge, kas uuesti puhkenud tulekahju on seotud droonide tegevusega.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et teisipäeva öö jooksul õnnestus neil alla tuua 55 drooni neljas Venemaa oblastis ning okupeeritud Krimmis.

Kohalike ametnike sõnul viisid Ukraina droonid samal ööl läbi "suuremahulise õhurünnaku" Venemaa Brjanski ja Rostovi oblastis, mis vigastas kahte inimest ja põhjustas piiratud kahju.

Varasemalt teatas Kasahstani energeetikaministeerium, et Ukraina droonirünnaku järel pidi Venemaal asuv Orenburgi gaasitöötlusjaam peatama Kasahstanist tuleva gaasi vastuvõtu.

Ukraina jätkuvate rünnakute tõttu Vene naftarajatistele on tekkinud riigis kütusepuudus.

Reutersi andmetel langes Venemaa naftatoodete eksport septembris võrreldes augustiga 17,1 protsenti. Kokku eksportis riik 7,58 miljonit tonni naftat.

Vene üks suurimaid rafineerimistehaseid peatas droonirünnaku tõttu töö

Vene energiaettevõttele Rosneft kuuluv naftarafineerimistehas Novokuibõševskis peatas pühapäeval töö pärast järjekordset Ukraina droonide rünnakut, teatas uudisteagentuur Reuters.

Venemaa Samara oblastis rünnati Novokuibõševski naftatöötlustehast. Tehase alal kärgatasid plahvatused ja puhkes tulekahju. Samara tehase aastane naftatöötlusvõimekus on 4,9 miljonit tonni.

Ukraina rünnakus sai tabamuse ka Orenburgi gaasitöötlustehas, mis on üks suurimaid Venemaal. Tehas suudab töödelda kuni 45 miljardit kuupmeetrit maagaasi ning 6,2 miljonit tonni gaasikondensaati või toornaftat aastas.

Ka selle tehase alal kärgatasid plahvatused ja puhkes suur tulekahju.

Vene vägede rünnakus Harkivile sai viga vähemalt üheksa inimest

Venemaa ründas ööl vastu teisipäeva Harkivit juhitavate lennukipommidega, viga sai vähemalt üheksa inimest. 

"Harkivi tabasid vaenlase juhitavad pommid, linna raputasid plahvatused," teatas Harkivi linnapea Ihor Terehhov. Ta lisas hiljem, et vaenlase rünnaku tagajärjel sai vigastada vähemalt üheksa inimest ning pommid kahjustasid 15 eramut, vahendas Ukrainska Pravda. 

Bloomberg: Itaalia ühineb USA relvahankeprogrammiga

Itaalia on mitteametlikult teada andnud oma valmisolekust osaleda USA relvade ostmises Ukrainale algatuse PURL raames, teatas esmaspäeval uudisteagentuur Bloomberg.

Algatus PURL on hiljuti loodud mehhanism, mille eesmärk on tarnida Ukrainale relvi tuginedes selle kõige pakilisematele kaitsevajadustele. See võimaldab NATO liikmesriikidel rahastada Ameerika relvade ja tehnoloogiate tarnimist vabatahtlike annetuste kaudu.

Itaalia kaitseministeerium ei vastanud Bloombergi kommentaaritaotlusele.

Itaalia on töötanud välja vähemalt kümme sõjalise abi paketti Ukrainale. Rooma panuste hulka kuulusid ka õhutõrjevahendite, mille hulgas näiteks SAMP/T patareide annetamine.

Bloomberg märgib, et Itaalia peaminister Giorgia Meloni on jätkanud Ukraina toetamist vaatamata oma riigi piiratud eelarvelistele võimalustele.

NATO peasekretär Mark Rutte ütles eelmisel nädalal, et üle poole sõjalise liidu 32 liikmest on lubanud raha eraldada, et aidata Ukrainal osta USA relvi.

Zelenski: Ukraina töötab vajaliku arvu süsteemide Patriot saamiseks

Ukraina teeb Ühendriikidega aktiivselt koostööd, et saada vajalik arv Patriot õhutõrjesüsteeme, mida president Volodõmõr Zelenski kirjeldas esmaspäeval oma igaõhtuses videopöördumises riigi ühe peamise julgeolekutagatisena, edastas uudistekanal Ukrinform.

"Esmaspäeval esitas ettekande Ukraina kaitseminister Denõss Šmõhal, kes rääkis peamiselt Ramsteini kohtumise tulemuste ja uute kokkulepete kohta partneritega," sõnas Zelenski.

Riigipea lisas, et peagi teatatakse täiendavatest toetuspakettidest.

"Eraldi ja väga konkreetselt teeme koostööd Ühendriikidega, et tagada Ukrainale vajaliku arvu süsteemide Patriot hankimine. See ei ole kerge ülesanne, kuid see on üks Ukraina julgeolekutagatisi ja see toimib pikas perspektiivis," rääkis Zelenski.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 132 200 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 11 278 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 23 436 (+37);

- suurtükisüsteemid 33 902 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1524 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1229 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 72 600 (+235);

- tiibraketid 3864 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 65 026 (+134);

- eritehnika 3980 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda/BNS, Reuters, The Kyiv Independent

