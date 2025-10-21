Omniva taastab lähinädalail pakkide tarne USA-sse

Alates teisipäevast saab Omniva iseteeninduses taas registreerida USA-sse saadetisi, mis sisaldavad kingitusi väärtusega kuni 100 dollarit. Kõikide muude pakkide registreerimine saatmiseks USA-sse taastub erakliendile 31. oktoobriks ja ärikliendile 10. novembriks.

"See tähendab, et alates tänasest saab Omnivaga taas saata pakke USA-sse juhul, kui saadetis on mõeldud kingiks ja selle väärtus jääb alla 100 USA dollari. Meie saame taas lubada, et deklareerime kingituse nõuetekohaselt ja toimetame paki õigeaegselt kohale," sõnas Omniva kommertsjuhi kohusetäitja Sven Kukemelk.

Omniva peatas koos teiste Euroopa pakiettevõtetega tarne USA-sse augusti lõpus, kui Ühendriikides hakkas kehtima uus nõue deklareerida ja tasuda tollimakse ka madala väärtusega saadetistelt. Paraku puudusid seaduse kehtima hakkamise hetkeks rakendusaktid – protsess, kuidas saadetisi deklareerida ja tollimaksu USA-le edastada.

Nüüdseks on rakendusaktid olemas ning Omniva võtab USA uute tolliregulatsioonide täitmiseks kasutusele virtuaalse automatiseeritud tollimaakleri.

"Lihtsalt öeldes on see programm, mis arvutab tollimaksu suuruse, deklareerib paki ja vahendab makse USA tollile. Omniva võtab kasutusele sama maakleri, mida kasutavad ka Euroopa suurimad postiorganisatsioonid, nagu Royal Mail, Postnord ja Ukrposhta," selgitas Kukemelk.

Tollimaksustatud saadetistelt tuleb edaspidi pakki registreerides kohe tasuda ka tollimaks ja teenustasu. Summa oleneb paki sisust – tootest, selle tootmisriigist ja hinnast.

Pakkide registreerimine saatmiseks USA-sse postiasutustes taastub selle aasta jooksul, lisas Omniva.