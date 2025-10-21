X!

Moskva kahandas ootusi Vene ja USA välisministri kiireks kohtumiseks

Välismaa
Sergei Lavrov ja Marco Rubio
Sergei Lavrov ja Marco Rubio Autor/allikas: SCANPIX/Andrew CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Välismaa

Moskva vähendas teisipäeval lootusi Venemaa ja USA välisministrite peatseks kohtumiseks, kus nad pidanuks ette valmistama presidentide tippkohtumist Ukraina sõja teemal. Ka presidentide kohtumine võib edasi lükkuda.

Pärast eelmisel nädalal toimunud telefonivestlust teatasid Venemaa ja USA riigijuhid Vladimir Putin ja Donald Trump, et kohtuvad Ungari pealinnas Budapestis, kus peavad läbirääkimisi Ukraina sõja lahendamiseks.

Vene välisminister Sergei Lavrov ja tema USA välisminister Marco Rubio arutasid esmaspäeval tippkohtumise ettevalmistusi. Eeldatavasti kohtuvad nad ka isiklikult presidentide kohtumise üksikasjade kokku leppimiseks.

Ühe CNN-i allika sõnul tunnistas USA pool pärast seda vestlust, et Venemaa positsioon ei ole piisavalt muutunud ning riik ei ole loobunud oma äärmuslikest nõudmistest.

Trump ütles, et kohtumine Putiniga võiks toimuda kahe nädala jooksul, kuid see ajakava näib nüüd käest libisevat.

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov ütles teisipäeval, et Lavrovi ja Rubio ettevalmistava kohtumise ajakavast on enneaegne rääkida.

"Kohtumist ei tõstatatud konkreetselt ei enne telefonikõnet ega ka eilse vestluse ajal," tsiteerisid Venemaa riiklikud uudisteagentuurid Rjabkovi. "Iga selline oluline kontakt vajab põhjalikku ettevalmistust."

Rjabkov lisas, et esmalt tuleb läbida kodutöö faas.

Trump, kes on varem väitnud, et suudab Ukraina sõja lahendada vaid mõne tunniga, on väljendanud frustratsiooni nii Moskva kui ka Kiievi suhtes seoses suutmatusega lubatud kiiret rahu vahendada.

Putin on tagasi lükanud mitmed üleskutsed relvarahuks ning on jäänud kindlaks oma maksimalistlike nõudmiste nimekirjale, mida Kiiev peab vastuvõetamatuks.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes püüab samuti Budapesti tippkohtumisel osaleda, on välistanud territoriaalsed järeleandmised.

Eelmine Putini ja Trumpi tippkohtumine Alaskal lõppes enneaegselt, ilma et oleks saavutatud läbimurret rahuleppe suunas. Kohtumine kestis ligi kolm tundi, lõppes ilma kokkuleppeta, kuigi mõlemad riigijuhid rõhutasid edusamme.

Trump on sellest ajast alates avalikult kutsunud Kiievit ja Moskvat üles "sõda otsekohe lõpetama."

"Lähtuge rindejoonest, kus iganes see on. Muidu on see liiga keeruline. Te ei suuda seda kunagi välja mõelda. Te peatute rindejoonel," ütles Trump laupäeval ajakirjanikele.

Euroopa juhid: Vene-Ukraina rindejoon peaks olema kõneluste lähtepunkt

Euroopa liidrid avaldasid teisipäeval koos Ukrainaga ühisavalduse, milles toetatakse USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi üleskutset alustada Venemaaga rahuläbirääkimisi praeguse rindejoone alusel.

"Toetame kindlalt president Trumpi seisukohta, et lahingutegevus tuleks viivitamata lõpetada ja praegune rindejoon peaks olema läbirääkimiste lähtepunktiks," seisab avalduses, millele on alla kirjutanud teiste seas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja António Costa, Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, Briti peaminister Keir Starmer ja Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Trump püüab vahendada rahulepet, et lõpetada Venemaa 2022. aasta sissetungist alanud kolm ja pool aastat kestnud sõda. Eelmisel nädalal kutsus ta pärast mõlema poolega peetud kõnelusi Moskvat ja Kiievit üles lõpetama lahingutegevuse "seal, kus nad on".

"Jääme pühendunuks põhimõttele, et rahvusvahelisi piire ei tohi jõuga muuta," ütlesid liidrid, kelle hulka kuulusid ka Taani, Soome, Norra ja Poola juhid.

Euroopa Liidu liidrid kavatsevad neljapäeval toimuval Brüsseli tippkohtumisel Ukraina toetuseks koonduda, millele järgneb päev hiljem Londonis Euroopa liidrite nn tahtekoalitsiooni kohtumine, et arutada järgmisi samme Kiievi abistamiseks.

Trump on teatanud kavatsusest kohtuda lähinädalatel Budapestis Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, kuid pole selge, kas kohtumisel osaleb ka Zelenski, kes jäeti kõrvale eelmisest, augustis Alaskal toimunud kohtumisest.

"On selge, et Ukraina peab olema võimalikult tugeval positsioonil – nii enne relvarahu, selle ajal kui ka pärast seda," ütlesid liidrid teisipäeval. "Peame suurendama survet Venemaa majandusele ja kaitsetööstusele, kuni Putin on valmis rahu sõlmima."

Euroopa Liit kaalub Ukrainale uue 140 miljardi euro suuruse laenu andmist, mida rahastatakse külmutatud Venemaa keskpanga varadest ja mida arutatakse neljapäevasel Brüsseli tippkohtumisel.

Ametnikud loodavad, et tippkohtumisel antakse roheline tuli üksikasjalikuma õigusliku ettepaneku väljatöötamiseks.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, CNN

