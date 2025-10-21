Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Urmas Reinsalu

Eesti kaart värvus nende valimiste järel suuresti Isamaa erakonna värvidesse, aga Keskerakonnale jäädi häälte arvult alla. Milline on uuenenud poliitikamaastik Eestis? Kas Isamaaa võtab Tallinnas vastu Mihhail Kõlvarti või Jevgeni Ossinovski kutse? Kui tõenäoline on, et Tartus sünnib kahe edukama erakonna liit?

"Esimene stuudio" algab ETV-s teisipäeval kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.