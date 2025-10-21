X!

Remonditööd piiravad Aegviidu rongiliini sõidusagedust

Elroni rong Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Kui Tallinna-Tartu liinil peaks sellest nädalast rongireisi kestus paarikümne minuti võrra lühenema, nagu teatas eelmisel nädalal Elron, siis raudtee remonditööd endiselt käivad ning Kehra-Aegviidu lõigul liiguvad rongid vaid ühel teel.

Elroni teatel jõudsid raudtee kapitaalremondi tööd sel nädalal uude etappi, mistõttu lüheneb Tallinna-Tartu reisi kestus keskmiselt 20 minuti võrra.

Kuigi Tartu reisidel peatuste arv ei muutu ning rongid peatuvad endiselt samades peatustes, siis uued remondiga seotud piirangu tähendavad, et oluliselt muutub Aegviidu liini sõidusagedus, ütles ERR-ile Elroni turundusjuht Mariis Adamberg.

"Kehra-Aegviidu raudteelõigul ühe tee sulgemise tõttu ei ole ajutiselt võimalik senise tihedusega sõita. Kehra-Aegviidu raudteelõigul on rongiliiklusele avatud vaid üks tee ning seetõttu saavad Aegviidu, Narva ja Tartu suuna rongid kasutada vaid ühte teed ja läbilaskevõime on poole väiksem," lausus Adamberg.

Samuti on praegu osaliselt kinni ka Kehra ning Aegviidu jaam, mida tavapäraselt kasutatakse vastutulevate rongide läbilaskmiseks ja ootamiseks ehk olukord on sellevõrra veelgi keerukam, lisas ta,

"Seetõttu on hetkel ka Kehra-Aegviidu lõigul väljumisi senisest oluliselt vähem, küll aga oleme pannud sel lõigul ajutiselt peatuma kaks Tartu rongi, mis teevad lisapeatuse kõigis Tallinna-Aegviidu liini tavapärastes peatustes," ütles Adamberg.

Need piirangud kehtivad praeguse teadmise järgi 23. novembrini.

Tallinna-Tartu rongiliin, mis küll sõidab nüüd kiiremini, võtab endiselt kauem aega kui enne remonditööde algust. Millal Elron saab Tallinna-Tartu lõigul hakata sõitma taas 1 tunni 57 minutiga või kiiremini, sõltub eelkõige taristuremontidest ja selle käigus kehtestatavatest kiirusepiirangutest, lausus Adamberg. "Ka Elroni praegused rongid saaksid Eesti taristul sõita kuni 160 kilomeetrit tunnis, kui seda taristu võimaldaks," ütles ta.

Toimetaja: Marko Tooming

