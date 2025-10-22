X!

Ukraina ründas Brjanskis asuvat keemiatehast

Välismaa
Ukrainas Tšernihivis esineb pidevalt elektrikatkestusi
Ukrainas Tšernihivis esineb pidevalt elektrikatkestusi Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Alina Smutko
Välismaa

Ukraina korraldas Venemaa Brjanski keemiatehasele õhurünnaku, teatas teisipäeva hilisõhtul Ukraina kindralstaap.

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 22. oktoobril kell 5.40:

- Ukraina ründas Brjanskis asuvat keemiatehast;

- Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu;

- Ukraina luureallikad: Venemaal lasti õhku Pihkva-Peterburi raudteeliin.

Ukraina ründas Brjanskis asuvat keemiatehast

Ukraina korraldas Venemaa Brjanski keemiatehasele kombineeritud raketi- ja õhurünnaku, teatas teisipäeva hilisõhtul Ukraina kindralstaap. 

Ukraina teatas, et kasutas tehase ründamisel Storm Shadow rakette.

Brjanski keemiatehas mängib olulist rolli agressorriigi kaitsetööstuses, tehas toodab lõhkeaineid ja raketikütuse komponente, vahendas Ukrainska Pravda.  

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu

Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinna Kiievi ja teiste linnade vastu, edastas väljaanne The Kyiv Independent.

Kiievi elanikud kuulsid plahvatusi kella 1.10 paiku öösel. Ukraina õhujõud olid veidi varem andnud ballistilise raketi rünnaku hoiatuse. Umbes pool tundi hiljem oli kuulda rohkem plahvatusi. Plahvatustest teatati ka Dnipros, Zaporižžjas ja Izmailis.

Ukraina luureallikad: Venemaal lasti õhku Pihkva-Peterburi raudteeliin

Venemaal lasti õhku üks lõik Pihkva-Peterburi raudteeliinil, mida kasutatakse vaenlase sõjaväe logistika jaoks, teatasid Ukraina sõjaväeluure allikad.

Allikad ütlesid, et plahvatuse tagajärjel süttis osaliselt põlema ka üks kaubarong.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, The Kyiv Independent, BNS

