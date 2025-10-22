Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist

Oluline Ukraina sõjas kolmapäeval, 22. oktoobril kell 11.09:

- Ukraina ründas Brjanskis asuvat keemiatehast;

- Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu;

- Ukraina luureallikad: Venemaal lasti õhku Pihkva-Peterburi raudteeliin.

Ukraina ründas Brjanskis asuvat keemiatehast

Ukraina korraldas Venemaa Brjanski keemiatehasele kombineeritud raketi- ja õhurünnaku, teatas teisipäeva hilisõhtul Ukraina kindralstaap.

Ukraina teatas, et kasutas tehase ründamisel Storm Shadow rakette.

Brjanski keemiatehas mängib olulist rolli agressorriigi kaitsetööstuses, tehas toodab lõhkeaineid ja raketikütuse komponente, vahendas Ukrainska Pravda.

Sotsiaalmeedias levivad veel väited, et Ukraina ründas ööl vastu kolmapäeva ka Smolenski oblastis asuvat soojuselektrijaama. Sotsiaalmeedias ringlevad videolõigud, millel on näha leekides elektrijaama.

Ukrainian forces struck a thermal power plant in the Smolensk region, Russia. The Smolensk CHP-2 is on fire. pic.twitter.com/7bWspv5WmN — (((Tendar))) (@Tendar) October 21, 2025

Meedias levivad veel väited, et Ukraina droonid tabasid Dagestanis asuvat naftatöötlemistehast.

This is the moment when an Ukrainian UAV strikes the oil refinery of Makhachkala in Dagestan, currently Russia. It looks like a direct hit against one of the destillation towers. pic.twitter.com/yg79EvOZUu — (((Tendar))) (@Tendar) October 22, 2025

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu

Venemaa korraldas ööl vastu kolmapäeva ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinna Kiievi ja teiste linnade vastu, edastas väljaanne The Kyiv Independent.

Kiievi elanikud kuulsid plahvatusi kella 1.10 paiku öösel. Ukraina õhujõud olid veidi varem andnud ballistilise raketi rünnaku hoiatuse. Umbes pool tundi hiljem oli kuulda rohkem plahvatusi. Plahvatustest teatati ka Dnipros, Zaporižžjas ja Izmailis.

Ukraina luureallikad: Venemaal lasti õhku Pihkva-Peterburi raudteeliin

Venemaal lasti õhku üks lõik Pihkva-Peterburi raudteeliinil, mida kasutatakse vaenlase sõjaväe logistika jaoks, teatasid Ukraina sõjaväeluure allikad.

Allikad ütlesid, et plahvatuse tagajärjel süttis osaliselt põlema ka üks kaubarong.