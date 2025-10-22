Klaas: Reformierakond saab Tartus kaks ja Isamaa kolm abilinnapea kohta

"Nii Reformierakonna kui ka Isamaa piirkonna juhatused ja fraktsioonid on otsustanud, et me alustame läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks ja eile oli ka esimene sisuline kõneluste päev ning täna me jätkame. Esimeseks suureks teemaplokiks on Tartule väga oluline teema, see on hariduse teema," ütles Klaas.

Klaasi sõnul on linnapea koht väga tõsine töökoht ning kuna Reformierakond ja Isamaa on volikogus võrdsete mandaatide arvuga ja kõiki küsimusi, ka vastutuse jagamist püüavad korraldada pariteetsetel alustel.

Küsimusele, kas Isamaa saab ühe abilinnapea koha rohkem, kui linnapea tool jääb Reformierakonnale, vastas Klaas, et Tartu linnavalitsuses on kuus liiget koos linnapeaga.

"On loogiline see, et kui Reformierakonnast on linnapea, siis kaks abilinnapead on Reformierakonnast ja koalitsioonipartneri poolt on kolm abilinnapead. See on täiesti pariteetne ja võrdväärne suhe," ütles ta.

Klaas märkis, et kuna linnapea koha jagamise küsimus tekkis pärast valimisi esimestel tundidel, ei saanud sellest koostööpartneriga laua pealt eemale lükata.

"Meie tõstatasime selle selliselt, et kui meil on mandaatide arv võrdne ja minul on kõige suurem tartlaste usaldus, mis toetusnumbrites vastu vaatab, siis on täiesti loogiline see, et ka linnapea vastutust kannab Reformierakonna esindaja. Selle ettepaneku me esitasime ning Isamaa võttis aega aruteludeks ja andis eile õhtul oma otsusest teada meile," rääkis ta.

Isamaa teatas, et tahab koalitsioonis vaadata üle ka Tartu rohealade heakorra. Klaasi sõnul on linnas erinevaid rohealasid, nii traditsioonilisi niidetud parke kui ka roosipeenraid ja roheringi projekt koostöös ülikooliga. Sügisel tulebki linnapea sõnul vaadata üle, milliste tulemusteni on nendega jõutud.

"Me täna näeme, et ka roheringi projektid, mis liigirikkust linna toovad ja on osa linna haljastusest, on tarvis paremini hooldada. Kõigi nende küsimustega me nüüd edaspidi tegeleme, seda enam, et sellised võõrliigid nagu Hispaania teetigu on meid juba sel suvel pannud alasid sagedamini niitma, sest niiskus on see, mida võõrliigid armastavad. Siin on mitmeid tegureid, mis seda teemat aktuaalseks teevad."

Siuru projektiga edasi liikumist toetavad nii Isamaa kui ka Reformierakond, Klaas täheldas, et see on olnud ka praeguse koalitsiooni selge seisukoht.

"Oleme kehtestanud enda jaoks selle piiri, kust maksumus üle minna ei tohi ja projekteerime ja arendame teda selliselt, et püsiks kokkulepitud piirides kõik need arendused," lausus Klaas.

Klaasi hinnangul on koalitsioonikõneluste järel võimalik esimene volikogu istung kokku kutsuda tõenäoliselt 17. novembriga algaval nädalal.

"Me võtame aega täpselt nii palju, kui on tarvis põhjalikult töötada, aga töötame tõhusalt," ütles ta.

Kui esmaspäeval oli Reformierakond peale Isamaaga kohtumist mures striimeri Kris Kärneri pärast, kes Isamaale Tartus ligi 1600 häält korjas, siis teisipäevaks oli Isamaa Kärneri oma fraktsioonist välja arvanud. Klaasi sõnul Kärneri küsimus teisipäeval enam kõne all ei olnud ning tema häälega ei koalitsioon ei arvesta.