Ellisonide juhitud Paramount üritab Warnerit alla neelata

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ellisonide perekonna kontrolli all olev Paramount tahab osta konkureerivat meediafirmat Warner Bros Discovery. Allikate teatel on Warner juba lükanud tagasi kaks Paramounti pakkumist.

Paramount ise läks hiljuti David Ellisoni kontrolli alla, tema isa on üks maailma rikkamaid inimesi Larry Ellison.

Ellisonid püüavad oma haaret meediaäris veelgi laiendada ning on pööranud pilgu Warneri poole. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Warner on lükanud tagasi kaks pakkumist, viimane pakkumine tehti sel nädalal, vahendas The Wall Street Journal.

Teisipäeval kinnitas ka Warner, et ettevõtte vastu tuntakse huvi ning seetõttu vaadatakse üle võimalikud strateegilised alternatiivid. See võib hõlmata kogu firma või vähemalt osade varade müüki.

Warner pole siiski veel Paramounti pakkumisi avalikult kommenteerinud. Analüütikud eeldavad nüüd, et pärast teisipäevast teadet võib Paramounti kõrvale tulla veel huvilisi, Warneri aktsia kerkis teisipäeval 11 protsenti.

Warneri juht David Zaslav on töötajatele öelnud, et eelistab jätkata plaaniga, mille käigus jagatakse meediahiid kaheks. Selle plaani kohaselt oleks Warneri tele- ja filmistuudiod koondatud ühe börsifirma alla, mida juhiks Zaslav. Telekanalid nagu CNN läheksid teise firma alla, mida juhiks Warneri praegune finantsjuht Gunnar Wiedenfels.

Paramounti viimased pakkumised Warnerile järgnesid tehingule, mille käigus Ellisonide meediaimpeerium ostis 150 miljoni dollari eest Bari Weissi juhitud The Free Pressi. Iisraeli-meelne Weiss hakkas seejärel juhtima Paramountile kuuluvat telekanalit CBS News.

Kui Warneri ülevõtmine siiski õnnestub, läheks ka telekanal CNN Ellisonide kontrolli alla. Tulemuseks oleks olukord, kus kaks USA mõjuvõimsat telekanalit kuuluksid samale omanikule.

Tehnoloogiahiiglase Oracle asutaja Larry Ellison on Trumpi liitlane ja Iisraeli tulihingeline toetaja. Larry Ellison on veel seotud ettevõttega, mis võtab üle Tiktoki USA haru juhtimise.