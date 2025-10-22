X!

Serbia parlamendihoone ees toimus tulistamine

Serbia parlamendihoone ees tekkis tulistamise tagajärjel tulekahju
Serbia parlamendihoone ees tekkis tulistamise tagajärjel tulekahju Autor/allikas: SCANPIX/PETAR PETROVIC / AFP
Kolmapäeval toimus Serbia pealinnas Belgradis parlamendihoone ees tulistamine ja selle tagajärjel süttinud põleng, politsei vahistas ühe inimese.

Tulistamine toimus parlamendi ja Serbia presidendi Aleksander Vucici büroo vahel asuvas pargis, kuhu tema toetajad olid püstitanud telgid, et takistada protestijatel hoonete juurde pääsemist.

Tulistamise ajal ei toimunud ühtegi protesti.

Ühes internetis avaldatud videos oli näha, kuidas relvastatud turvatöötajad lähenesid ühele telgile, samal ajal kui mees sündmuskohalt kõndides lahkus. Kostusid mõned lasud ning seejärel süttis telgis põleng, teatas NOVA meediakanal.

Ei ole selge, kes tulistamise või süütamise eest vastutas. Tuli kustutati peagi pärast sündmust.

Telegraf.rs-i allikate sõnul lasi 70-aastane mees 57-aastast meest jalga ja seejärel tulistas ta telgis olnud gaasiballooni.

Tervishoiuminister Zlatibor Loncar ütles ajakirjanikele, et mehel oli tõsine haav ning teda tuleb kiiresti opereerida.

Vucic nimetas tulistamist "kohutavaks terroriaktiks" ja ütles erakorraliselt kokku kutsutud pressikonverentsil, et "see on minu poliitiline hinnang", kuna mees "kasutas tulirelva avaliku ohu tekitamiseks ja selgelt poliitilisel eesmärgil".

Vucic näitas ka videomaterjali intsidendist. Väidetav tulistaja olevat vahistamisel tunnistanud, et ta soovis, et politsei ta tapaks, ning öeldnud et teda "ärritasid telgid" Belgradis.

"See oli ainult aja küsimus, millal see juhtub," ütles Vucic, kes on korduvalt süüdistanud valitsusevastaseid protestijaid vägivallas, kuigi nende protestid on suures osas olnud rahumeelsed. "Oli lõputult üleskutseid selle (tulistamise) tegemiseks."

Suured tänavaprotestid Vucici vastu kestavad juba ligi aasta. Meeleavaldajad tulid tänavale seoses eelmise aasta novembris Novi Sadi linnas toimunud rongijaama varikatuse kokkuvarisemisega, milles hukkus 16 inimest. Paljud süüdistavad selles juhtumis valitsuse hooletust ja korruptsiooni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, AP

Serbia parlamendihoone ees toimus tulistamine

