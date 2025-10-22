X!

EL-i riigid leppisid kokku 19. sanktsioonipaketis Venemaa vastu

Euroopa Liidu lipp.
Euroopa Liidu lipp. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Euroopa Liidu eesistujariigi Taani teatel leppis ühendus kolmapäeva õhtul kokku uute Venemaa-vastaste sanktsioonide kehtestamises seoses Ukraina sõjaga, et kärpida Moskva nafta- ja gaasitulusid.

Pakett, mis on EL-i 19. sanktsioonipakett pärast Venemaa 2022. aasta veebruaris alustatud täiemahulist sõda Ukraina vastu, hõlmab keeldu importida Venemaalt veeldatud maagaasi alates 2027. aastast, Moskva kasutatavate naftatankerite musta nimekirja kandmist ning piiranguid Vene diplomaatide reisimisele Euroopas.

"Meil on väga hea meel teatada, et liikmesriik on meile teatanud, et ta saab nüüd oma reservatsiooni 19. sanktsioonide paketi suhtes tühistada," öeldi teates.

Slovakkia oli paketi vastuvõtmist pidurdanud eraldi küsimuse tõttu, kuna soovis oma autotööstusele kaitset EL-i kliimaseaduste eest.

Bessent: USA suurendab Venemaa-vastaseid sanktsioone

Washington avalikustab uued Venemaa-vastased sanktsioonid, teatas USA rahandusminister Scott Bessent kolmapäeval.

"Me kavatseme kas täna pärastlõunal või esimese asjana homme hommikul teatada Venemaa-vastaste sanktsioonide olulisest suurendamisest," ütles Bessent Valges Majas ajakirjanikele kolmapäeval.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS, Reuters

