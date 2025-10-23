X!

Vene droonirünnakus Kiievile sai vigastada neli inimest

Välismaa
Ukraina katkestas pärast eelmisel ööl toimunud Venemaa õhurünnakut elektrivarustuse Kiievile
Ukraina katkestas pärast eelmisel ööl toimunud Venemaa õhurünnakut elektrivarustuse Kiievile Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Välismaa

Kolmapäeva hilisõhtul toimunud Vene droonirünnak Kiievile vigastas nelja inimest, kahjustas hooneid ja süütas tulekahjusid üle linna.

Plahvatustest teatati esmakordselt umbes kell 23.00 kohaliku aja järgi.

"See ei ole nullilähedane risk — igaüks meist oleks võinud surma saada," ütles kohalik elanik Paul Niland Kyiv Independentile vahetult pärast lööki Podili linnaosas. "See on rahulik elurajoon... Siin ei ole ühtegi sõjalist objekti, siin elavad inimesed."

Kyiv Independenti ajakirjanike andmetel tabas löök ühe elumaja katust ja purustas mitmete teiste hoonete aknad.

Tänav oli kaetud rusudega Kiievi Suure Koorisünagoogi ees Podili linnaosas, otse üle tee elumajast, mida Vene droon tabas.

"Kui tahate rääkida Putini denatsifitseerimiskampaaniast — ta ründas just sünagoogi," lausus Niland.

Esialgsete andmete kohaselt sai rünnakus tabamuse ka lasteaed, teatas Kiievi linnasõjaväeadministratsiooni juht Timur Tkatšenko, lisades, et piirkonnas said kahjustada viis autot.

Lõuna-Venemaal asuva sõjaväebaasi lähistel toimusid plahvatused

Lõuna-Venemaal asuva sõjaväebaasi lähedal kõlasid plahvatused. Väidetavalt toimusid plahvatused ka Ukrainast 1700 kilomeetri kaugusel asuvas laskemoonatehases.

Kohalike meediakanalite teatel kõlasid kolmapäeva hilisõhtul plahvatused Lõuna-Venemaal, Stavropoli linna ääres asuva sõjaväebaasi lähedal, samuti kõlasid plahvatused laskemoonatehases Kesk-Venemaal Kopeiski linnas.

Väidetavalt hukkus Stavropolis üks naine pärast seda, kui oli saanud plahvatuses šrapnellhaavu. Venemaa meedia teatel oli sõjaväebaasi lähedale paigutatud lapsevanker, mille sisse oli peidetud lõhkeseade.

Kohalike allikate sõnul toimus plahvatus bussipeatuses Venemaa 247. kaardiväe dessant-ründepolgu lähedal. Vene meedia andmetel on üks kahtlusalune kinni peetud ja ülekuulamiseks lähimasse sõjaväebaasi viidud.

Kopeiski linnas teatati plahvatustest laskemoonatehase lähedal ning päästeteenistused reageerisid juhtumile, vahendas sõltumatu väljaanne Astra. Tehas toodab laskemoona Venemaa sõjaväele ning selle suhtes on kehtestatud sanktsioonid Ukraina liitlaste poolt, selgub avalikest andmetest.

Tšeljabinski oblasti kuberner Aleksei Teksler kinnitas, et ettevõttes toimus plahvatus, mille tagajärjel oli kannatanuid. Hiljem teatas Teksler Telegrami postituses, et plahvatuses hukkus üheksa ja sai vigastada viis inimest.

Kopeiski linn asub veidi enam kui 1700 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

05:36

Vene droonirünnakus Kiievile sai vigastada neli inimest

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

EL-i riigid leppisid kokku 19. sanktsioonipaketis Venemaa vastu Uuendatud

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

ETV spordisaade, 22. oktoober

22.10

Ossinovski: usun, et paljud Isamaa valijad tunneks end petetuna liidust Keskerakonnaga

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

22.10

Tartu Ülikool sai eurosarjas kirja esimese võidu

22.10

Karelson maadles end kuni 23-aastaste MM-il pronksile

22.10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.10

Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

22.10

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

22.10

Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha

21.10

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha

21.10

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda

22.10

Politico: Selmayr pidas Kallase meeskonnaga läbirääkimisi Brüsselisse naasmiseks

22.10

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

21.10

Tartu linnapeaks jääb Klaas, volikogu esimees tuleb Isamaast

22.10

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

ETV spordisaade, 22. oktoober

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

loe: kultuur

22.10

Kinod on hädas külastajate vähesusega

22.10

Kolmapäeval algaval Tallinn Fashion Weekil antakse üle Kuld- ja Hõbenõel

22.10

Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

22.10

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

loe: eeter

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

22.10

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

22.10

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

Raadiouudised

22.10

Päevakaja (22.10.2025 18:00:00)

22.10

Läti tuuleenergeetika arendamise esikohta hoiab Utilitas

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

22.10

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

22.10

Opositsioon soovib riigieelarvesse maksumuudatusi ja perede toetuste suurendamist

22.10

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

22.10

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

22.10

Neljapäeval sajab ajuti vihma

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

22.10

Viljandi võimukõnelustel on kõik veel lahtine

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo