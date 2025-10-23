Vene droonirünnakus Kiievile sai vigastada neli inimest

Plahvatustest teatati esmakordselt umbes kell 23.00 kohaliku aja järgi.

"See ei ole nullilähedane risk — igaüks meist oleks võinud surma saada," ütles kohalik elanik Paul Niland Kyiv Independentile vahetult pärast lööki Podili linnaosas. "See on rahulik elurajoon... Siin ei ole ühtegi sõjalist objekti, siin elavad inimesed."

Kyiv Independenti ajakirjanike andmetel tabas löök ühe elumaja katust ja purustas mitmete teiste hoonete aknad.

Tänav oli kaetud rusudega Kiievi Suure Koorisünagoogi ees Podili linnaosas, otse üle tee elumajast, mida Vene droon tabas.

"Kui tahate rääkida Putini denatsifitseerimiskampaaniast — ta ründas just sünagoogi," lausus Niland.

Esialgsete andmete kohaselt sai rünnakus tabamuse ka lasteaed, teatas Kiievi linnasõjaväeadministratsiooni juht Timur Tkatšenko, lisades, et piirkonnas said kahjustada viis autot.

Lõuna-Venemaal asuva sõjaväebaasi lähistel toimusid plahvatused

Lõuna-Venemaal asuva sõjaväebaasi lähedal kõlasid plahvatused. Väidetavalt toimusid plahvatused ka Ukrainast 1700 kilomeetri kaugusel asuvas laskemoonatehases.

Kohalike meediakanalite teatel kõlasid kolmapäeva hilisõhtul plahvatused Lõuna-Venemaal, Stavropoli linna ääres asuva sõjaväebaasi lähedal, samuti kõlasid plahvatused laskemoonatehases Kesk-Venemaal Kopeiski linnas.

Väidetavalt hukkus Stavropolis üks naine pärast seda, kui oli saanud plahvatuses šrapnellhaavu. Venemaa meedia teatel oli sõjaväebaasi lähedale paigutatud lapsevanker, mille sisse oli peidetud lõhkeseade.

Kohalike allikate sõnul toimus plahvatus bussipeatuses Venemaa 247. kaardiväe dessant-ründepolgu lähedal. Vene meedia andmetel on üks kahtlusalune kinni peetud ja ülekuulamiseks lähimasse sõjaväebaasi viidud.

Kopeiski linnas teatati plahvatustest laskemoonatehase lähedal ning päästeteenistused reageerisid juhtumile, vahendas sõltumatu väljaanne Astra. Tehas toodab laskemoona Venemaa sõjaväele ning selle suhtes on kehtestatud sanktsioonid Ukraina liitlaste poolt, selgub avalikest andmetest.

Tšeljabinski oblasti kuberner Aleksei Teksler kinnitas, et ettevõttes toimus plahvatus, mille tagajärjel oli kannatanuid. Hiljem teatas Teksler Telegrami postituses, et plahvatuses hukkus üheksa ja sai vigastada viis inimest.

Kopeiski linn asub veidi enam kui 1700 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.