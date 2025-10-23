X!

Kiiev pärast Venemaa õhurünnakut
Kiiev pärast Venemaa õhurünnakut
Kolmapäeva hilisõhtul toimunud Vene droonirünnak Kiievile vigastas seitset inimest. Lõuna-Venemaal asuva sõjaväebaasi lähedal kõlasid plahvatused. Väidetavalt toimusid plahvatused ka Ukrainast 1700 kilomeetri kaugusel asuvas laskemoonatehases.

Oluline Ukraina sõjas neljapäeval, 23. oktoobril kell 9.47:

- Vene droonirünnakus Kiievile sai vigastada seitse inimest;

- Lõuna-Venemaal asuva sõjaväebaasi lähistel toimusid plahvatused;

- Vene sõjatehases toimunud plahvatuses hukkus 12 inimest;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit.

Vene droonirünnakus Kiievile sai vigastada seitse inimest

Kolmapäeva hilisõhtul toimunud Vene droonirünnak Kiievile vigastas seitset inimest, kahjustas hooneid ja süütas tulekahjusid üle linna.

Plahvatustest teatati esmakordselt umbes kell 23.00 kohaliku aja järgi.

"See ei ole nullilähedane risk — igaüks meist oleks võinud surma saada," ütles kohalik elanik Paul Niland Kyiv Independentile vahetult pärast lööki Podili linnaosas. "See on rahulik elurajoon... Siin ei ole ühtegi sõjalist objekti, siin elavad inimesed."

Kyiv Independenti ajakirjanike andmetel tabas löök ühe elumaja katust ja purustas mitmete teiste hoonete aknad.

Tänav oli kaetud rusudega Kiievi Suure Koorisünagoogi ees Podili linnaosas, otse üle tee elumajast, mida Vene droon tabas.

"Kui tahate rääkida Putini denatsifitseerimiskampaaniast — ta ründas just sünagoogi," lausus Niland.

Esialgsete andmete kohaselt sai rünnakus tabamuse ka lasteaed, teatas Kiievi linnasõjaväeadministratsiooni juht Timur Tkatšenko, lisades, et piirkonnas said kahjustada viis autot.

Lõuna-Venemaal asuva sõjaväebaasi lähistel toimusid plahvatused

Lõuna-Venemaal asuva sõjaväebaasi lähedal kõlasid plahvatused. Väidetavalt toimusid plahvatused ka Ukrainast 1700 kilomeetri kaugusel asuvas laskemoonatehases.

Kohalike meediakanalite teatel kõlasid kolmapäeva hilisõhtul plahvatused Lõuna-Venemaal, Stavropoli linna ääres asuva sõjaväebaasi lähedal, samuti kõlasid plahvatused laskemoonatehases Kesk-Venemaal Kopeiski linnas.

Väidetavalt hukkus Stavropolis üks naine pärast seda, kui oli saanud plahvatuses šrapnellhaavu. Venemaa meedia teatel oli sõjaväebaasi lähedale paigutatud lapsevanker, mille sisse oli peidetud lõhkeseade.

Kohalike allikate sõnul toimus plahvatus bussipeatuses Venemaa 247. kaardiväe dessant-ründepolgu lähedal. Vene meedia andmetel on üks kahtlusalune kinni peetud ja ülekuulamiseks lähimasse sõjaväebaasi viidud.

Kopeiski linnas teatati plahvatustest laskemoonatehase lähedal ning päästeteenistused reageerisid juhtumile, vahendas sõltumatu väljaanne Astra. Tehas toodab laskemoona Venemaa sõjaväele ning selle suhtes on kehtestatud sanktsioonid Ukraina liitlaste poolt, selgub avalikest andmetest.

Tšeljabinski oblasti kuberner Aleksei Teksler kinnitas, et ettevõttes toimus plahvatus, mille tagajärjel oli kannatanuid.

Kopeiski linn asub veidi enam kui 1700 kilomeetri kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist.

Venemaa sõjatehases toimunud plahvatuses hukkus 12 inimest

Venemaa linna Tšeljabinski lähedal asuvas sõjatehases sai plahvatuses surma 12 ja vigastada viis inimest, teatas neljapäeval Vene uudisteagentuur Izvestia.

Tšeljabinski oblasti kuberner Aleksei Teksler teatas varem, et intsident toimus Tšeljabinskist idas asuvas Kopeiski linnas.

Ta teatas, et tehases puhkenud tulekahju on kustutatud.

Vene uurijate sõnul avati neljapäeval intsidentiga seoses kriminaalasi.

Kohalik meedia teatas tunnistajatele viidates, et plahvatus toimus tehases "Plastmass", mida kontrollib Vene riigikorporatsioon Rostec.

Kuberner Teksler teatas, et puuduvad märgid, et intsident oleks kuidagi seotud droonitegevusega.

Ukraina katkestas pärast eelmisel ööl toimunud Venemaa õhurünnakut elektrivarustuse Kiievile Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 920 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 134 170 (võrdlus eelmise päevaga +920);

- tankid 11 282 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 23 453 (+6);

- suurtükisüsteemid 33 938 (+24);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1525 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1230 (+1);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 73 386 (+626);

- tiibraketid 3880 (+16);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 65 228 (+106);

- eritehnika 3981 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent

hea teada

