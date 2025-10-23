X!

Eesti plaanib hankida HIMARS-idele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid

Eesti
Lõuna-Korea raketiheitjaid K239 Chunmoo
Lõuna-Korea raketiheitjaid K239 Chunmoo Autor/allikas: SCANPIX/AFP/William West
Eesti

Neljapäeval allkirjastasid Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ja Lõuna-Korea kaitseminister Ahn Gyu-back Lõuna-Koreas Soulis kahe riigi kaitsekoostöö leppe, millega Eesti kavatseb täiendavalt USA HIMARS-idele hankida ka Lõuna-Korea raketiheitjad Chunmoo.

Eesti on kiirendatult suurendamas oma süvalöögivõimet, mis vajadusel võimaldab viia sõjapidamise vastase territooriumile ning kindlustab Eesti ja sellega koos NATO heidutus- ja kaitsevõimet, teatas kaitseministeerium.

Selleks soovib Eesti soetada lisaks juba olemasolevatele HIMARS-süsteemidele Lõuna-Korea raketiheitjaid K239 Chunmoo. Paralleelselt jätkub protsess täiendavate HIMARS-süsteemide hankimiseks USA-st.

"Süvalöögi võime arendamist alustasime USA süsteemide HIMARS soetusega ja teatavasti oleme kokku leppinud USA-ga ka täiendavate HIMARS-ide soetuse, mille täpseid tarneaegu praegu USA-lt ootame. Süvalöögivõime täiendavaks tugevdamiseks on kaitsevägi valinud välja Lõuna-Korea tootja raketiheitjad Chunmoo. Sarnast USA ja Lõuna-Korea raketiheitjatel põhinevat lahendust kasutab näiteks ka Poola," selgitas kaitseminister Hanno Pevkur.

Pevkur lisas, et märkimisväärne osa tehingu mahust tuleb lokaliseerimise põhimõtte rakendamisel Eesti tööstusesse. "See tähendab kümneid miljoneid eurosid otseinvesteeringuid Eesti kaitsetööstusesse," ütles kaitseminister.

Chunmoo raketiheitjate hanke detailid räägitakse läbi täiendavalt tehnilisel tasandil Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK), Korea ekspordiagentuuri ja tootja vahel. Järgmise sammuna on plaanis sõlmida vastavad raamlepingud.

Eesti kaitseminister Hanno Pevkur ja Lõuna-Korea kaitseminister Ahn Gyu-back Autor/allikas: Kaitseministeerium

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:45

USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

07:38

Eesti plaanib hankida HIMARS-idele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid

07:28

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Kallas, Ligi ja Terras

07:20

Sõerd ja Võrklaev suunaks 14 miljonit kliimaministeeriumi raha mujale

06:45

Vene droonirünnakus Kiievile sai vigastada neli inimest Uuendatud

06:14

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

06:04

USA teatas rünnakutest väidetavate narkolaevade vastu Vaikse ookeani idaosas

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

EL-i riigid leppisid kokku 19. sanktsioonipaketis Venemaa vastu Uuendatud

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22.10

Sõja 1337. päev: Ukraina ründas mitut tähtsat Venemaa tööstusrajatist Uuendatud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

22.10

Reinsalu peab Tartu linnapea kohast loobumist veaks Uuendatud

22.10

Reformierakonna peasekretär paneb ameti maha

22.10

Politico: Selmayr pidas Kallase meeskonnaga läbirääkimisi Brüsselisse naasmiseks

21.10

EKRE ütles Pärnus Isamaale ära ja saab viieliikmelises koalitsioonis linnapea koha

22.10

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

21.10

USA ametnik: Trump ei plaani Putiniga lähiajal kohtuda

22.10

Klaas: ma ei kujutaks ette, et Michal tuleks mulle ütlema, mida Tartus teha

22.10

Alaveri kunagine konkurent: Mati ütles, et sõi anaboolseid steroide

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

00:00

Real ja Bayern jätkavad täiseduga, Inglismaa klubidel oli taas ilus õhtu

22.10

Legia naaseb Saksamaalt võiduga

22.10

ETV spordisaade, 22. oktoober

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte Uuendatud

loe: kultuur

22.10

Kinod on hädas külastajate vähesusega

22.10

Kolmapäeval algaval Tallinn Fashion Weekil antakse üle Kuld- ja Hõbenõel

22.10

Galerii: Türil avati Eesti kunstiklassikat tutvustav näitus

22.10

Elmo Nüganen: kunst pakub inimesele hallis argipäevas tuge

loe: eeter

22.10

VAATA | "Pealtnägija" dokk "Mati Alaver – valgusest varju" esimene osa

22.10

Olev Muska: mina ei ole ajast ees, vaid teised on ajast taga

22.10

Ivo Uukkivi: Velikije Lukiga laval olemine tõmbab käima

22.10

Jahimees: kui tähnikhirv ise koju ei lähe, peame ta välja küttima

Raadiouudised

22.10

Päevakaja (22.10.2025 18:00:00)

22.10

Läti tuuleenergeetika arendamise esikohta hoiab Utilitas

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 15:00:00)

22.10

Ukrainat toetavad Euroopa riigid koostavad relvarahu plaani

22.10

Opositsioon soovib riigieelarvesse maksumuudatusi ja perede toetuste suurendamist

22.10

Jõgeva vallas senine võimuliit jätkata ei saa

22.10

Reinsalu kritiseeris Lukase loobumisotsust

22.10

Neljapäeval sajab ajuti vihma

22.10

Raadiouudised (22.10.2025 12:00:00)

22.10

Merz: Euroopa peab oma konkurentsivõimet tugevdama

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo