Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhuruumi

Leedu teatel viibisid hävitaja Su-30 ja tankimislennuk Il-78 riigi õhuruumis ligi 18 sekundit.

"See intsident näitab taas, et Venemaa käitub terroristliku riigina, eirates rahvusvahelist õigust ja naaberriikide julgeolekut. Leedu on turvaline riik. Koos oma liitlastega kaitseme iga sentimeetrit oma territooriumist," teatas Leedu peaminister Inga Ruginiene

Intsidendile reageerisid Leedus NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Hispaania õhuväe Eurofighter Typhoon hävituslennukid.