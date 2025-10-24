Reuters: Ukraina rünnak lõi rivist välja Rjazani naftatehase tootmisüksuse

Ööl vastu reedet sai Moskva oblastis droonirünnaku käigus elamu kahjustada, teatasid kohalikud ametivõimud. Ukraina rahuplaani väljatöötamine võib alata siis, kui Venemaale avaldatakse survet rahuläbirääkimistele tulemiseks, ütles neljapäeval president Volodõmõr Zelenski.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 24. oktoobril kell 20.55:

- Ukraina droonirünnak kahjustas väidetavalt elamut Moskva oblastis;

- HUR: Stavropolis hukkusid kolm Vene langevarjurit;

- Zelenski: Venemaa ründab dialoogi pidamise asemel lapsi;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 910 sõdurit.

Reuters: Ukraina rünnak lõi rivist välja Rjazani naftatöötlemistehase ühe üksuse

Ööl vastu neljapäeva tabas droonirünnak Rjazani naftatöötlemistehast, põhjustades plahvatusi. Asjaga kursis olevad allikad ütlesid reedel uudisteagentuurile Reuters, et Ukraina rünnak lõi rivist välja Rjazani naftatöötlemistehase ühe tootmisüksuse.

Rjazani rafineerimistehas on olnud Ukraina droonirünnakute sihtmärk juba 2025. aasta algusest. Tehas mängib olulist rolli Kesk-Venemaa kütusevarustuses ning selle üksuse töö seiskumine võib avaldada laiemat mõju riigi logistikale, sõjalistele varustusahelatele ja majanduslikule stabiilsusele.

Reutersi andmetel töötles tehas 2024. aastal 13,1 miljonit tonni naftat, mis moodustab ligi viis protsenti Venemaa kogu rafineerimismahust.

Ukraina ja liitlased arutavad Londonis Kiievi relvastamist

Ukraina liitlased kogunevad reedel Londonis, kus president Volodõmõr Zelenski ja Briti peaminister Keir Starmer kutsuvad üles tarnima Kiievile rohkem kaugmaarakette.

Need on vaid üks osa kiiresti arenevast arsenalist, mida kasutatakse mõlemal pool rindejoont, kuna kolm ja pool aastat kestnud sõda on ümber kujundanud moodsa sõjapidamise vahendid.

Kiiev on püüdnud Washingtonilt saada ka Tomahawk-tiibrakette, mis võimaldaksid sügavamaid rünnakuid, kuid seni on Donald Trump nende tarnimisest keeldunud.

Samuti on eesmärgiks alustada oma raketi, nimega Flamingo, masstootmist.

Zelenski: Venemaa käivitas terrori Ukraina energiasüsteemi vastu

Venemaa on käivitanud terrorikampaania Ukraina energiasüsteemi vastu, ütles president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski rääkis sellest Ukrainat toetavate riikide nõndanimetatud tahtekoalitsiooni kohtumise järgsel pressikonverentsil.

Zelenski sõnul on praegu prioriteetideks sanktsioonid, kaugmaarelvad ning meetmed Venemaa külmutatud varade suhtes.

Zelenski tänas veel USA presidenti Donald Trumpi selle eest, et riik kehtestas sanktsioonid Vene naftahiidudele.

Kohalikud võimud: Ukraina droonirünnak kahjustas Moskva oblastis elamut

Ööl vastu reedet sai Moskva oblastis Krasnogorskis elamu droonirünnaku käigus kahjustada, teatasid kohalikud ametivõimud.

Moskva oblasti kubernei Andrei Vorobjov teatas sotsiaalmeedias, et droon lendas tabas kortermaja 14. korrust. "Viis inimest sai vigastada, sealhulgas üks laps. Neli viidi viivitamatult haiglatesse, kus neile osutatakse vajalikku meditsiinilist abi," lisas ta.

Moskva kuberneri jagatud foto väidetavalt tabamuse saanud elamust Autor/allikas: Telegram/Andrei Vorobjov

Teadet kajastanud väljaanne The Kyiv Independent ei suutnud teavet kohe sõltumatult kontrollida.

Ukraina armee ründab regulaarselt sõjalist taristut okupeeritud territooriumitel ja sügaval Venemaal.

HUR: Stavropolis hukkusid kolm Vene langevarjurit

Ukraina sõjaväeluure (HUR) teatas neljapäeval, et Venemaa linnas Stavropolis hukkusid operatsiooni käigus kolm Vene langevarjurit.

Operatsioon toimus väidetavalt kolmapäeval. HUR ei avaldanud täpseid üksikasju hukkunute kohta, märkides vaid, et "vali sündmus" leidis aset linna sõjaväepunktis.

"Selle üksuse sõdurid ja ohvitserid on aktiivselt osalenud vaenutegevuses Ukrainas alates 2014. aastast ja on silma paistnud arvukate sõjakuritegudega Venemaa Föderatsiooni täiemahulise sissetungi ajal," lisas agentuur.

Zelenski: Venemaa ründab dialoogi pidamise asemel lapsi

Ukraina rahuplaani väljatöötamine võib alata siis, kui Venemaale avaldatakse survet rahuläbirääkimistele tulemiseks, ütles neljapäeval Brüsselis president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu vahendas uudistekanal Ukrinform.

Zelenski rääkis teemal ajakirjanikega vesteldes, kui kommenteeris küsimust, kas Ukraina esitab koos oma Euroopa partneritega rahuplaani..

"Plaan algab relvarahust. Plaan ei alga isegi mitte relvarahust. Plaan algab tahtest istuda ja rääkida ning mitte seista ja võidelda kasutades igasuguseid rakette tsiviilisikute vastu. Eile ründasid nad lasteaeda. Maailma teine armee, nagu nad ütlevad, võitleb Ukraina laste vastu. See näitab täpselt, et nad ei taha seda sõda lõpetada. Rohkem survet Venemaale ja nad istuvad maha ja räägivad. Ma arvan, et see ongi plaan," seletas president.

Zelenski märkis, et ta ei ole teadlik ühestki Euroopa plaanist. Samas märkis riigipea, et Ukraina partnerid ja sõbrad Euroopas tahavad olla valmis igaks stsenaariumiks.

President kordas, et on ettepanek valmistada ette teatud punktid, kuid tema sõnul tuleb esmalt saavutada relvarahu.

"Me ei taha ühtlasi, et keegi tooks lauale mõne Venemaa plaani ühe või teise kolmanda riigi kaudu," lisas Zelenski.

Ukrinformi andmetel ütles Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz pärast telefonivestlust president Zelenski ja teiste Euroopa liidritega, et Ukraina vajab praegu rahuplaani.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 910 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 135 080 (võrdlus eelmise päevaga +910);

- tankid 11 283 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 458 (+5);

- suurtükisüsteemid 33 972 (+34);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1526 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1230 (+0);

- lennukid 428 (+0);

- kopterid 346 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 73 826 (+440);

- tiibraketid 3880 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 65 356 (+128);

- eritehnika 3981 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.