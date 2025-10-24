X!

Zelenski: Venemaa ründab dialoogi pidamise asemel lapsi

Kiievis asuv hoone pärast Venemaa õhurünnakut
Kiievis asuv hoone pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Ukraina rahuplaani väljatöötamine võib alata siis, kui Venemaale avaldatakse survet rahuläbirääkimistele tulemiseks, ütles neljapäeval Brüsselis president Volodõmõr Zelenski, kelle sõnu vahendas uudistekanal Ukrinform.

Zelenski rääkis teemal ajakirjanikega vesteldes, kui kommenteeris küsimust, kas Ukraina esitab koos oma Euroopa partneritega rahuplaani..

"Plaan algab relvarahust. Plaan ei alga isegi mitte relvarahust. Plaan algab tahtest istuda ja rääkida ning mitte seista ja võidelda kasutades igasuguseid rakette tsiviilisikute vastu. Eile ründasid nad lasteaeda. Maailma teine armee, nagu nad ütlevad, võitleb Ukraina laste vastu. See näitab täpselt, et nad ei taha seda sõda lõpetada. Rohkem survet Venemaale ja nad istuvad maha ja räägivad. Ma arvan, et see ongi plaan," seletas president.

Zelenski märkis, et ta ei ole teadlik ühestki Euroopa plaanist. Samas märkis riigipea, et Ukraina partnerid ja sõbrad Euroopas tahavad olla valmis igaks stsenaariumiks.

President kordas, et on ettepanek valmistada ette teatud punktid, kuid tema sõnul tuleb esmalt saavutada relvarahu.

"Me ei taha ühtlasi, et keegi tooks lauale mõne Venemaa plaani ühe või teise kolmanda riigi kaudu," lisas Zelenski.

Ukrinformi andmetel ütles Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz pärast telefonivestlust president Zelenski ja teiste Euroopa liidritega, et Ukraina vajab praegu rahuplaani.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS

