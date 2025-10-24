X!

Ööl vastu pühapäeva tuleb kellad tunni võrra tagasi keerata

Eesti läheb ööl vastu pühapäeva üle talveajale ja pühapäeva, 26. oktoobri öösel kell neli tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra tagasi.

Kella keeramisega ja talveajale üleminekuga jõuab Eesti tagasi vööndiaega.

Talveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Euroopa Liit on aastate eest kellakeeramise lõpetamist küll arutanud, ent osutite edasi-tagasi nügimine kaks korda aastas jätkub siiani, sest konsensust riikide seas ei sündinud ja viimasel ajal pole ka seda otsitud.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

