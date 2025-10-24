X!

Tervisekassa otsib kaks kuud tagasi lahkunud Laane asemele uut juhti

Tervisekassa alustas personaliotsingufirma Tripod abil uue juhatuse esimehe otsingut, kes viiks skandaali tõttu lahkunud endise juhi Rain Laane asemel ellu järgmise strateegiaperioodi visiooni. Uue juhi otsimise teenuse eest tasub tervisekassa Tripodile ligi 25 000 eurot.

"Tervisekassa põhikirja järgi on juhatuse esimehe leidmine nõukogu ülesanne ja pädevus. Põhjaliku värbamisprotsessi läbiviimiseks on personaliotsingufirma kaasamine tavapärane praktika ja seda on ka varasemalt kasutatud. Eriti, kuna avalik-õiguslikule organisatsioonile ei saa juhti otsida riigikantseleis tegutsev tippjuhtide valikukomisjon," selgitas pressiesindaja Dan Lõhmus.

Lisaks avalikule otsingule toimub paralleelselt ka sihtotsing.

"See tähendab sihitud ja personaliseeritud pöördumisi sihtgrupile. Juhul kui mingil põhjusel esimeses otsinguringis kokkuleppeni ei jõuta, siis tuleb muuta otsingustrateegiat. Agentuur pakub tuge kuni kahe otsinguringi raames," selgitas Lõhmus.

Konkurss läks avalikuks reede pärastlõunal.

Uuelt juhilt oodatakse muuhulgas vähemalt viieaastast organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemust, mis on soovitavalt tervishoiu valdkonnas, avalikus sektoris või rahvusvahelises institutsioonis. Samuti oodatakse inspireerivat ja uuendusmeelset juhtimisstiili, mis väärtustab ja edendab innovaatilist, inimkeskset ja tulemustele orienteeritud organisatsioonikultuuri ning
laitmatut mainet ja kõrgeid eetilisi standardeid.

Enda kandidatuuri saab esitada 12. novembrini 2025.

Tervisekassa senine juhatuse esimees Rain Laane esitas 22. augustil lahkumisavalduse, mille nõukogu ka aktsepteeris. Laane lahkumise taga olid teravat kriitikat pälvinud tervisekassa kulukad suvepäevad, mida rahahädas asutus pidas Wagenkülli spaas ning milleks kulus 84 000 eurot pluss erisoodustusmaks.

Lisaks on küsimusi tekitanud ka valik kolida tervisekassa kontoriruumid uude Arteri kvartalisse Tallinna südalinnas ning sinna hangetega muretsetud kallis köögitehnika, muu hulgas näiteks ligi 3500 eurot maksnud köögisegisti, millest saab lasta mullivett.

Hanke värbamisfirma leidmiseks kuulutas tervisekassa välja 10. septembril. Parima pakkumise valis tervisekassa välja oktoobri keskel. Töökuulutuse juhi leidmiseks avaldas tervisekassa kümme päeva hiljem.

Toimetaja: Mari Peegel

