Ka Itaalia osaleb NATO maavägede tegevuses Soomes

Soome sõjaväelased
Soome sõjaväelased
Itaalia osaleb NATO eelpaigutatud maavägede (FLF) tegevuses Soomes.

Soome kaitseminister Antti Häkkänen ja tema Itaalia kolleeg Guido Crosetto arutasid teemat kolmapäeval, mil Crosetto kinnitas Itaalia panust.

Häkkänen väljendas rahulolu Itaalia otsuse üle panustada NATO FLF-üksuste tegevusse Soomes.

"See saadab tugeva sõnumi, et Euroopa on ühtne ja kannab NATO-s vastutust ning antud juhul eriti alliansi põhjapoolsetel aladel," ütles Häkkänen.

FLF-i vägede mõte on, et NATO liikmesriikide sõdurid oleksid rotatsiooni korras Soomes õppustel. Nende õppuste koordineerimise eest vastutab Rootsi.

Lisaks Rootsile on oma osalusest NATO eelpaigutatud maavägede tegevuses teatanud ka Suurbritannia, Prantsusmaa, Taani, Norra ja Island.

Maavägede õppetegevus algab Soomes sel aastal. Üksused paiknevad Soomes peamiselt Rovaniemi ja Sodankylä piirkondades.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/STT

