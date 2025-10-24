X!

Briti leiboristid said ajaloolises kantsis hävitavalt lüüa

Plaid Cymru kandidaat Lindsay Whittle tähistab hiljutist valimisvõitu
Plaid Cymru kandidaat Lindsay Whittle tähistab hiljutist valimisvõitu Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Jacqueline Lawrie
Suurbritannia leiboristid said oma ajaloolises kantsis Walesis järelvalimistel hävitavalt lüüa. Caerphilly piirkonnas pole leiboristid viimase saja aasta jooksul varem kaotanud.

Valimised võitis Walesi rahvuslaste erakonna Plaid Cymru kandidaat, kes kogus ligi 47 protsenti häältest. Nigel Farage'i juhitud parempopulistliku partei Reform kandidaat kogus 36 protsenti häältest, leiboristide kandidaat sai vaid 11 protsenti häältest, vahendas Reuters. 

Järelvalimised toimusid leiboristide parlamendisaadiku surma tõttu ning eelnesid Walesi kohaliku parlamendi valimistele, mis leiavad aset mais. 

Ka leiboristide liidrid tunnistasid, et tulemus oli pettumust valmistav. "Ma ei häbene öelda, kui pettumust valmistav see tulemus oli," ütles valitsuskabineti liige Nick Thomas-Symonds. 

Tony Blairi valitsuse ajal Walesi riigisekretärina töötanud Ron Davies märkis, et tulemus tähendas leiboristide jaoks hävitavat kaotust, vahendas The Times. 

"Ma arvan, et leiboristid on väga ebapopulaarsed, nende toetamise vastu ei näidata mingit huvi. Ma arvan, et see protsess sai alguses ebaõnnestunud finantsotsustest, mis tehti vahetult pärast üldvalimisi. Ja ma ei usu, et leiboristid on sellest toibunud. Ma ei tea, kas nad suudavadki sellest kunagi üle saada," ütles Davies. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Briti kaheparteisüsteem näitab ka Walesis lagunemise märke. Üleriigiliselt kaotavad Suurbritannia traditsioonilised parteid toetust ning küsitlused näitavad, et Reform püsib ülekaalukalt reitingutabelite liidrina. Samas ka teised parteid on viimase aasta jooksul suurendanud oma toetust tooride ja leiboristide arvelt

Reform ei suutnud viimaseid valimisi võita, kuid partei liider David Bull siiski kiitles, et kaheparteisüsteem on läbi. Tema sõnul kasvas partei toetus viimastel järelvalimistel 1,7 protsendilt 36 protsendini

Plaid Cymru liider Rhun ap Iorwerth ütles ajalehele The Times, et viimased tulemused näitavad, et inimesed püüavad takistada parempopulistide tõusu. 

"See tuleb pärast sügavat pettumust leiboristide suhtes ja inimesed tegid selgeks, et nad ei tule meie juurde ainult selleks, et protestida leiboristide vastu, vaid nad otsivad uut poliitilist kodu. Nad otsisid uut kodu ja leidsid, et selleks on Plaid Cymru. Seda parempopulistide tõusu kontekstis," ütles Rhun ap Iorwerth.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, Telegraph, Reuters

