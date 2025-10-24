USA inflatsioon kiirenes septembris kolme protsendini

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased prognoosisid, et septembris kiireneb inflatsioon 3,1 protsendini.

Ka baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli septembris kolm protsenti. Augustiga võrreldes oli inflatsioon 0,3 protsenti, kuu varem oli see 0,4 protsenti.

Energiahinnad kerkisid augustiga võrreldes 1,5 protsenti, riiete hinnad langesid 0,7 protsenti, kodumööbli hinnad langesid 0,2 protsenti.

Inflatsioon on seega endiselt kõrgem kui föderaalreservi eesmärgiks olev kaks protsenti. Analüütikud siiski eeldavad, et föderaalreserv leevendab ka järgmisel nädalal rahapoliitikat, kuna tööturg näitab jahenemise märke.

Viimased tööministeeriumi andmed näitavad, et augustis loodi USA-s kõigest 22 000 töökohta. Viimased uuringud näitavad, et tööturg ei saanud ka septembris hoogu sisse.