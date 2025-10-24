Nädalavahetus tuleb vihmane

Laupäeval jääb aktiivne madalrõhkkond Taani lähistel väheliikuvaks. Selle lohus aga tekib saabuval ööl Valgevene kohal uus osatsüklon, mis liigub pärastlõunal üle Liivi lahe loodesse. Öösel levib vihmasadu lõunast põhja üle Eesti, hommikuks sadu harveneb. Päeval jõuab lõuna poolt meieni juba uus sajuala, mis samuti põhja poole liigub. Pühapäeval nihkub madalrõhulohk Eesti kohalt põhja poole ja selle järel hakkab õhurōhk lõuna poolt tõusma. Mitmel pool sajab siiski vihma, kuid pärastlõunal sajuvõimalus väheneb. Õhk püsib järgnevail päevil sügiseselt mahe.

Saabuval ööl on taevas pilves ning vihmasadu levib lõunast põhja suunas üle maa. Hommikuks sadu harveneb. Mitmel pool tekib udu. Puhub kagutuul 3-9, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.

Pilvine tuleb ka laupäeva hommik. Mõnel pool sajab vihma ja on udu. Puhub kagu- ja idatuul 2-8 m/s ning sooja on 9 kuni 11 kraadi.

Ka päeval püsib taevas pilves. Paljudes kohtades sajab vihma ning õhtu poole on mõnel pool sadu tugev. Ennelõunal püsib mitmel pool ka udu. Tuul puhub idast 3-9, iiliti 12 m/s. Õhtul pöördub tuul Liivi lahe saartel ja Saaremaal edelasse puhudes kiirusega 6-10, iiliti 15 m/s. Sooja on oodata 9 kuni 13 kraadi.

Pühapäev tuleb pilves selgimistega ning mitmel pool vihmane, kuid pärastlõunal sajud harvenevad. Sooja on keskmiselt 9 kraadi. Küll veidi jahedam, kuid muidu väga sarnane tuleb ka uue nädala esimene pool - pilves selgimistega, mitmel pool rabistab vihma ning päevane keskmine õhutemperatuur langeb 7 kraadi peale.