Kohus määras Leedole ja SLK endistele juhtidele reaalse vangistuse

Tallinna ringkonnakohus jättis kaitsjate apellatsioonid rahuldamata ning Pärnu maakohtu otsuse süüdimõistmise osas muutmata, kuid tühistas maakohtu otsuse osas, mis puudutas süüdistatavatele mõistetud karistusi. Kohus leidis, et Vjatšeslav Leedole, Tõnis Rihvkile ja Lennart Viikmaale mõistetud karistused tuleb osaliselt kohe ära kanda ning AS-ile Holostovi Kinnisvarahaldus mõistetud 250 000 euro suurune rahaline karistus tuleb reaalselt täita.

Ringkonnakohus leidis, et Leedo ja teiste süüdimõistetute teo asjaolud ning isikud ei ole sellised, mis õigustaks karistuse täies ulatuses tingimisi kohaldamata jätmist. Seetõttu määras kohus Leedole, Rihvkile ja Viikmaale kohe ärakandmisele kaks kuud vangistust, ülejäänud osa karistusest jääb tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui nad ei pane nelja-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Maakohus mõistis Rihvkile ja Leedole karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust nelja-aastase katseajaga ja Viikmaale karistuseks üks aasta kuus kuud vangistust kolme-aastase katseajaga.

Ringkonnakohus märkis, et maakohtu otsus on oma peamistes järeldustes seaduslik ja põhjendatud. Maakohus on põhjalikult käsitlenud nii tõendeid kui ka kaitseväiteid ning jõudnud põhjendatud järeldusele süüdimõistetavate süü kohta. Ringkonnakohus ei tuvastanud kaitsjate apellatsioonides argumente, mis annaksid aluse maakohtu järelduste ümberhindamiseks.

Vjatšeslav Leedo Autor/allikas: ERR

Ühtlasi tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse osas, mis puudutas kannatanu menetluskulude hüvitamist, ning mõistis kannatanu kasuks välja maakohtuga võrreldes oluliselt suurema hüvitise.

Tõnis Rihvki süüdistati AS Saaremaa Laevakompanii juhatuse liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, tütarettevõtete müük, aktsiate pantimine, garantiinõude tunnistamine) ning garantiidokumendi võltsimises.

Vjatšeslav Leedot süüdistati SLK nõukogu liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, tütarettevõtete müük, aktsiate pantimine, garantiinõude tunnistamine). Samuti süüdistati Leedot maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises (aktsiatehing, garantiinõude tunnistamine), garantiidokumendi võltsimisele kaasaaitamises ning võltsitud garantiidokumendi kasutamises.

Lennart Viikmaad süüdistati SLK nõukogu liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, SLK tütarettevõtete müük, SLK aktsiate pantimine) ja maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises (aktsiatehing).

AS-i Holostovi Kinnisvarahaldust süüdistati võltsitud garantiidokumendi kasutamises.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning selle peale on võimalik esitada kassatsioonkaebus riigikohtule 30 päeva jooksul.