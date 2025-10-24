X!

Kohus määras Leedole ja SLK endistele juhtidele reaalse vangistuse

Eesti
2024. aastal Vjatšeslav Leedo ja teiste endiste Saaremaa Laveakompanii juhtide kohtuotsuse väljakuulutamine Pärnu maakohtus.
2024. aastal Vjatšeslav Leedo ja teiste endiste Saaremaa Laveakompanii juhtide kohtuotsuse väljakuulutamine Pärnu maakohtus. Autor/allikas: Kristi Raidla / ERR
Eesti

Tallinna ringkonnakohus määras Vjatšeslav Leedole ja Saaremaa Laevakompanii endistele juhtivtöötajatele reaalse vangistuse.

Tallinna ringkonnakohus jättis kaitsjate apellatsioonid rahuldamata ning Pärnu maakohtu otsuse süüdimõistmise osas muutmata, kuid tühistas maakohtu otsuse osas, mis puudutas süüdistatavatele mõistetud karistusi. Kohus leidis, et Vjatšeslav Leedole, Tõnis Rihvkile ja Lennart Viikmaale mõistetud karistused tuleb osaliselt kohe ära kanda ning AS-ile Holostovi Kinnisvarahaldus mõistetud 250 000 euro suurune rahaline karistus tuleb reaalselt täita.

Ringkonnakohus leidis, et Leedo ja teiste süüdimõistetute teo asjaolud ning isikud ei ole sellised, mis õigustaks karistuse täies ulatuses tingimisi kohaldamata jätmist. Seetõttu määras kohus Leedole, Rihvkile ja Viikmaale kohe ärakandmisele kaks kuud vangistust, ülejäänud osa karistusest jääb tingimisi täitmisele pööramata juhul, kui nad ei pane nelja-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Maakohus mõistis Rihvkile ja Leedole karistuseks kaks aastat ja kuus kuud vangistust nelja-aastase katseajaga ja Viikmaale karistuseks üks aasta kuus kuud vangistust kolme-aastase katseajaga.

Ringkonnakohus märkis, et maakohtu otsus on oma peamistes järeldustes seaduslik ja põhjendatud. Maakohus on põhjalikult käsitlenud nii tõendeid kui ka kaitseväiteid ning jõudnud põhjendatud järeldusele süüdimõistetavate süü kohta. Ringkonnakohus ei tuvastanud kaitsjate apellatsioonides argumente, mis annaksid aluse maakohtu järelduste ümberhindamiseks.

Vjatšeslav Leedo Autor/allikas: ERR

Ühtlasi tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse osas, mis puudutas kannatanu menetluskulude hüvitamist, ning mõistis kannatanu kasuks välja maakohtuga võrreldes oluliselt suurema hüvitise.

Tõnis Rihvki süüdistati AS Saaremaa Laevakompanii juhatuse liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, tütarettevõtete müük, aktsiate pantimine, garantiinõude tunnistamine) ning garantiidokumendi võltsimises.

Vjatšeslav Leedot süüdistati SLK nõukogu liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, tütarettevõtete müük, aktsiate pantimine, garantiinõude tunnistamine). Samuti süüdistati Leedot maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises (aktsiatehing, garantiinõude tunnistamine), garantiidokumendi võltsimisele kaasaaitamises ning võltsitud garantiidokumendi kasutamises.

Lennart Viikmaad süüdistati SLK nõukogu liikmena SLK maksejõuetuse põhjustamises (aktsiatehing, SLK tütarettevõtete müük, SLK aktsiate pantimine) ja maksejõuetuse põhjustamisele kaasaaitamises (aktsiatehing).

AS-i Holostovi Kinnisvarahaldust süüdistati võltsitud garantiidokumendi kasutamises.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ning selle peale on võimalik esitada kassatsioonkaebus riigikohtule 30 päeva jooksul.

Toimetaja: Johanna Alvin

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:12

Tartu koalitsioonikõnelustel jõuti hariduses ja kultuurivaldkonnas kokkulepeteni

21:09

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

20:55

Reuters: Ukraina rünnak lõi rivist välja Rjazani naftatehase tootmisüksuse Uuendatud

20:54

Kohus määras Leedole ja SLK endistele juhtidele reaalse vangistuse

20:47

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

20:41

Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises Uuendatud

20:15

USA saadab Kariibi mere piirkonda lennukikandja

19:44

Hollandi trekitäht lükkab rekordit muudkui kõrgemale

19:22

Prantsuse sotsialistid ähvardasid varamaksu tüli tõttu valitsuse kukutada

19:05

"Spordipühapäev" uurib Eesti sõudmise olukorda

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.10

Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

12:57

Suri ettevõtja Heldur Meerits

23.10

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

11:16

Saksa meedia: Venemaa võib kasutada Estonia vrakki luuretegevuseks

11:19

SDE, Reformierakond ja Parempoolsed ei kavatse Isamaa küsimustele vastata

23.10

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

16:45

Pärnu linnapeaks saab esialgu Kristel Voltenberg Uuendatud

16:23

Keskerakond saadab Isamaale vastu oma küsimused Uuendatud

20:55

Reuters: Ukraina rünnak lõi rivist välja Rjazani naftatehase tootmisüksuse Uuendatud

05:55

Euroopa Liit lükkas Venemaa külmutatud varade kasutamise plaani edasi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:09

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

20:47

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

20:41

Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises Uuendatud

19:44

Hollandi trekitäht lükkab rekordit muudkui kõrgemale

loe: kultuur

18:51

Värske luuleäpp Lullu toob iga nädal uue eesti luuletuse telefoni

18:40

Carnegie Halli publik tervitas Eesti muusikuid tormiliste ovatsioonidega

18:40

Uue romaani avaldanud Riismaa: tegelaste asemel mõtlesin näitlejate peale

17:35

Galerii: Ugalas jõudis proovisaali Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

loe: eeter

12:35

Kuu aega toiduostuvabalt elanud Evelin Kivimaa: loovus hakkas maruhästi tööle

10:27

Elmo Nüganen toob Endla "Arkaadias" lavale kaks tütart korraga

09:10

Carnegie Hallis esinenud Marand: tunded on väga ülevad

23.10

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

Raadiouudised

19:00

Keskerakond saatis Isamaale omapoolsed küsimused

18:50

Kohilas sai nurgakivi BLRT valukoda

18:40

Päevakaja (24.10.2025 18:00:00)

15:30

Narva võimukõnelustel tahab linnapea kohta Stalnuhhini nimekiri

15:25

Kaju: Venemaa püüab süvalöökidega tekitada Ukrainas energiakriisi

15:20

Raadiouudised (24.10.2025 15:00:00)

12:45

Sillamäe keskerakondlaste juht: rahvale meeldib stabiilsus

12:30

Võru senine võimuliit viimistleb uut lepet

12:25

Laupäev tuleb vihmane

12:20

Raadiouudised (24.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo